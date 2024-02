buten un binnen Werders Neuzugang Alvero: "Kann nicht erwarten hier durchzustarten" Stand: 01.02.2024 14:39 Uhr

Skelly Alvero fällt auf. Werders neuer Mann aus Lyon ist 2,02 Meter groß – und will in Bremen groß rauskommen. Bisher verlief die Entwicklung des Franzosen rasant.

Von Petra Philippsen

Das freundliche "Moin" zur Begrüßung hat sich Skelly Alvero zwar schon abgeschaut, aber zu viel mehr Lokalkolorit hat es für den 21 Jahre alten Franzosen in der kurzen Zeit noch nicht gereicht.

Im Eiltempo wurde das Leihgeschäft mit dem Mittelfeldspieler von Olympique Lyon in den vergangenen Tagen perfekt gemacht. Erst vor zwei Wochen hatte Werder Kontakt zu ihm aufgenommen, bis zum Saisonende ist Alvero nun in Bremen. Wenig Zeit, um wirklich anzukommen bei Werder. Doch Alvero will seine Chance nutzen: "Es ging jetzt alles sehr schnell. Aber ich kann es kaum erwarten, hier zu zeigen was ich kann und durchzustarten."

Alvero: "Ich will möglichst viel spielen"

Begehrt bei den Werder-Fans nach seinem ersten Training: Neuzugang Skelly Alvero.

Und das erhofft sich Werder auch von ihm. Den Konkurrenzkampf im Mittelfeld soll Alvero anheizen und möglichst sofort eine Hilfe für die Bremer in der Bundesliga-Rückrunde werden.

Viel gespielt hat Alvero zuletzt nicht mehr in Lyon, der neue Trainer hat offenbar kein Faible für ihn. Umso mehr sieht er seinen ersten Wechsel ins Ausland nun als große Chance, "damit ich mich weiterentwickeln und möglichst viel spielen kann".

Mit 2,02 Meter fällt Alvero auf

Schon viel Dynamik im ersten Werder-Training: Skelly Alvero mischte am Donnerstag mit.

Die erste Einheit mit seinen neuen Teamkollegen und Coach Ole Werner hat Alvero am Donnerstagvormittag bereits absolviert und zu übersehen war der 2,02 Meter große Hüne jedenfalls nicht. "Ja, ich falle schon auf, wenn ich in die Kabine komme", sagt er einem Schmunzeln: "Die anderen waren beeindruckt, als sie mich zum ersten Mal gesehen haben. So große Spieler sehen sie wohl nicht oft."

Groß war der Franzose schon immer, aber anstatt sich auch mal in anderen Sportarten auszuprobieren, in denen große Spieler gefragt sind, wusste Alvero von klein auf, was er wollte. "Ich habe nur Fußball gespielt, mit sechs Jahren fing ich an", erzählt er, "und ich habe schon einen körperlichen Vorteil auf dem Platz – die meisten sind ja doch kleiner als ich."

Fritz: "Er ist eine beeindruckende Erscheinung"

Ob er in den 15 verbleibenden Saisonspielen auch bei Werder groß rauskommen wird, muss sich zeigen. Alveros bisheriger Karriereweg war zumindest beeindruckend. Denn in der Saison 2021/22 spielte der Hüne noch in der 5. französischen Liga, spielte gerade in der Ligue 1 und greift nun bereits in der Bundesliga an.

Er ist eine beeindruckende Erscheinung, allein schon durch seine Größe. Er ist sehr ballsicher und ein Spieler mit sehr viel Potenzial, der sich aber auch noch weiterentwickeln muss. Auf diesem Weg wollen wir in begleiten und dann schauen wir im Sommer weiter.

(Clemens Fritz, Werders Sportlicher Leiter)

