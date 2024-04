buten un binnen Werders Negativlauf und 4 weitere Fakten vor dem Spiel in Frankfurt Stand: 05.04.2024 14:48 Uhr

Seit fünf Partien warten die Bremer in der Bundesliga auf einen Sieg. Am Freitagabend (20:30 Uhr) erwartet sie bei den heimstarken Frankfurtern eine harte Aufgabe.

1. Werder fehlen die Ducksch-Tore

Mit neun Toren ist Marvin Ducksch der erfolgreichste Bremer Torjäger in dieser Saison. Seit sieben Partien hat der 30-Jährige aber nicht mehr getroffen. Eine so lange Torlos-Serie hatte Ducksch in der Bundesliga bisher noch nicht.

2. Bei Götze klappt es gegen Werder besonders gut

Drei Tore hat Mario Götze in dieser Saison bisher erzielt – alle in der Rückrunde und zwei davon in den vergangenen drei Partien. Gegen Werder trifft der WM-Held von 2014 besonders gerne: Sieben Tore hat er in seiner Karriere bereits gegen die Bremer erzielt. Gegen kein anderes Team waren es mehr.

3. Werders Negativlauf

Vier Niederlagen kassierten die Bremer zuletzt in Serie. Und dafür gab es im Spiel gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98 auch nur ein mageres Unentschieden (1:1). Fünf Partien in Folge ohne Sieg ist bisher Werders längster Negativlauf in dieser Saison.

4. Frankfurt ist eine Heimmacht

Nur eins der vergangenen 23 Heimspiele hat die Eintracht im Waldstadion verloren. Am zwölften Spieltag kassierten die Frankfurter ein 1:2 gegen den VfB Stuttgart. Zuletzt haperte es aber auch bei ihnen ein wenig zu Hause. Drei von vier Heimspielen endeten lediglich mit einem Unentschieden.

5. Unentschieden-Könige vom Main

Ohnehin teilen die Frankfurter sich häufig mit ihren Gegnern die Punkte. Bereits elf Partien endeten mit einem Unentschieden. Das ist der Höchstwert in der bisherigen Bundesliga-Saison.

