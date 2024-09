buten un binnen Werders Lieblingsauswärtsfahrt und 4 weitere Fakten zum Mainz-Duell Stand: 15.09.2024 11:16 Uhr

Die Bremer sind saisonübergreifend seit sieben Spielen ungeschlagen und diese Serie soll auch ab 17:30 Uhr in Mainz nicht reißen. Hier gewinnt Werder am häufigsten.

1. Beste Werder-Serie seit dem Wiederaufstieg

Nicht so lange wie Mainz (elf), aber immerhin auch schon seit sieben Bundesliga-Spielen ist Werder Bremen ungeschlagen (drei Siege, vier Remis). Eine längere derartige Serie gelang den Hanseaten zuletzt im Frühjahr 2019 unter Florian Kohfeldt (zwölf), seit dem Wiederaufstieg 2022 und damit unter Ole Werner folglich noch nie.

2. Déjà-vu gegen Mainz?

In der vergangenen Saison gewann Werder beide Partien gegen den FSV, beide zu null. Das 4:0 am 3. Spieltag im Weser-Stadion war nicht nur der erste, sondern zugleich auch der höchste Bremer Sieg der Bundesliga-Saison 2023/24. Der FSV musste im Vorjahr weitaus länger auf den ersten Saisonsieg warten; der gelang erst am 10. Spieltag

3. Werder reist gerne nach Mainz

Seine letzte Heimniederlage kassierte der FSV am 3. Februar dieses Jahres gegen Werder Bremen (0:1). Überhaupt ist die Mainzer Heimbilanz gegen Bremen ausbaufähig: In 17 Bundesliga-Heimspielen gab es nur vier Siege, aber zehn Niederlagen. Werder wiederum feierte seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg des FSV im Jahre 2004 bei keinem anderen Verein so viele Auswärtssiege wie bei den Rheinhessen.

4. Remis-Könige aus Mainz und Bremen

Der 1. FSV Mainz 05 und Werder Bremen sind die einzigen beiden Vereine, die an den ersten beiden Spieltagen jeweils die Punkte teilten. Die Rheinhessen waren bereits in der vergangenen Saison das Team mit den meisten Unentschieden (14, wie Eintracht Frankfurt). Die Bremer spielten in vier ihrer letzten fünf Bundesliga-Partien remis.

5. Werders Njinmah empfahl sich

Nach seinem Joker-Tor in Augsburg durfte Justin Njinmah gegen Dortmund von Beginn an ran und rechtfertigte seine Aufstellung. Der Angreifer sorgte mit seiner Schnelligkeit immer wieder für Gefahr und holte die Gelb-Rote Karte gegen Nico Schlotterbeck heraus. Sein erstes Bundesliga-Spiel für Werder machte Njinmah vor einem Jahr am 3. Spieltag – und erzielte dabei beim 4:0-Heimsieg gegen Mainz sein erstes Bundesliga-Tor.

