buten un binnen Werders Keita ist wieder da – aber erstmal nur Bankdrücker

Über 100 Tage hat Naby Keita schon bei Werder gefehlt. Nun ist er zurück vom Afrika Cup und wohl fit. Doch spielen wird er zunächst nicht. Trainer Werner erklärt, warum.

Von Petra Philippsen

Sehr oft hatte man Naby Keita nicht mit Werder auf dem Platz gesehen, seit der Guineer im Sommer vom FC Liverpool nach Bremen gewechselt war. Immer wieder verletzt und zuletzt noch unterwegs beim Afrika Cup. Auf kaum 90 Minuten Spielzeit hatte es Keita bei Werder bisher gebracht. Seit Mittwoch ist Keita nun wieder zurück – doch mitmischen wird er erst einmal nicht.

Am Samstag wird der Mittelfeldakteur 29 Jahre alt – wenn Werder Bremen parallel sein 125. Vereinsjubiläum feiert –, doch Geschenke in Form von Spielzeit wird es für Keita gegen Heidenheim voraussichtlich nicht geben. Er muss auf der Bank Platz nehmen.

Naby wird Teil des Kaders sein. Er macht einen positiven Eindruck und ist in einem vernünftigen Zustand. Er freut sich, hier zu sein.

(Werder-Trainer Ole Werner über Naby Keita)

Gerade kein Platz frei für Keita

Teil des Kaders also, mehr sagte ihm Trainer Ole Werner für die Geburtstagspartie um 15:30 Uhr nicht zu. Denn Keita hatte bei Guineas Einzug ins Viertelfinale des Afrika Cups zwar etwas Spielpraxis bekommen. Doch so in Form, dass er sich seinen Platz in Werders Mittelfeld erkämpfen könnte, ist er offenbar nicht.

Für Werner haben sich dort in den vergangenen Wochen eben andere Akteure etabliert und die Bremer wieder zu stabileren Leistungen und drei Siegen in Folge geführt.

Wir haben Senne Lynen, Jens Stage, Leo Bittencourt, die es durch die Bank auf den zentralen Positionen echt gut gemacht haben. Und wir sind als Mannschaft erfolgreich. Dass Naby zurückkommt, ist positiv, aber man muss an den Jungs erst mal vorbeikommen.

(Werder-Trainer Ole Werner über Naby Keita)

Für Keita kommt die Situation laut Werner jedoch nicht unvermutet, denn auch während seiner Zeit beim Afrika Cup hatte er Werders Aufschwung mitverfolgt. "Für einen Fußballer ist das eine normale, eine nachvollziehbare Situation", meinte Werner gelassen. Für den Coach ist ein größerer Konkurrenzkampf im Mittelfeld positiv, doch Keita dürfte sich mehr Spielzeit wünschen, um bei Werder endlich in Tritt zu kommen.

