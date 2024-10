buten un binnen Werders Grüll fehlt in Gladbach aufgrund einer Muskelverletzung Stand: 31.10.2024 17:04 Uhr

Marco Grüll musste am Mittwoch beim 1:0-Sieg in Paderborn in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Länger wird der Österreicher den Bremern aber wohl nicht fehlen.

Grüll besaß gegen die Paderborner in der 42. Minute eine Torchance, scheiterte dabei aber an Keeper Markus Schubert. Direkt danach fasste er sich an den hinteren Oberschenkel und musste behandelt werden. Für den Angreifer ging es nicht weiter, noch vor der Halbzeit musste Coach Ole Werner ihn auswechseln.

Wie Werder am Donnerstagnachmittag mitteilte, hat Grüll sich allerdings keine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Laut Angaben des Klubs soll es sich lediglich um eine leichte Muskelverletzung handeln.

Diese wird Grüll darin hindern, am Sonntag (17:30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach mitzumischen. Eine Woche später könnte er im Heimspiel gegen Holstein Kiel (9. November, 15:30 Uhr) womöglich aber schon wieder dabei sein. Laut Werder ist dies zumindest "nicht ausgeschlossen".

