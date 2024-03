buten un binnen Werders Flaute und 4 weitere Fakten vor dem Spiel gegen Wolfsburg Stand: 30.03.2024 06:33 Uhr

Seit vier Partien haben die Bremer in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Die seit elf Partien sieglosen Wolfsburger könnten da genau der richtige Gegner sein.

1. Hasenhüttls Comeback in der Bundesliga

Ralph Hasenhüttl wird in Bremen sein erstes Spiel als Coach der Wolfsburger absolvieren. Zuletzt stand er im Mai 2018 für RB Leipzig in der Bundesliga an der Seitenlinie. Vor seinem Engagement in Wolfsburg trainierter der Österreicher von Dezember 2018 bis November 2022 den FC Southhampton in der Premier League.

2. Die Wolfsburger sind seit elf Spielen ohne Sieg

Der VfL is derzeit in der Krise und hat in der Bundesliga die vergangenen drei Spiele gegen den FC Augsburg (1:3), Bayer Leverkusen (0:2) und den VfB Stuttgart (2:3) verloren. Nicht mehr gewonnen haben die Wolfsburger sogar schon seit elf Spielen in der Bundesliga.

3. Auch Werder durchläuft eine Flaute

Schlecht lief es in den abgelaufenen Wochen auch für die Bremer, die ebenfalls die vergangenen drei Partien in der Bundesliga verloren haben. Gegen Union Berlin, Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim kassierten sie jeweils eine 1:2-Niederlage. Zuvor holte Werder auch beim 1:1 gegen Darmstadt 98 nur einen mageren Zähler.

4. Viele Tore nach Flanken – aber wenige Ecken

Bereits acht Treffer haben die Bremer in dieser Saison nach Flanken erzielt. Nur zwei Teams sind hier in der Bundesliga besser. Ärgerlich ist aus Werders Sicht jedoch, dass das Team in dieser erst Saison erst zu 94 Eckbällen kam. Das ist der niedrigste Wert der Liga.

5. Ducksch und Wind mit Ladehemmung

Marvin Ducksch und Wolfsburgs Jonas Wind sind mit neun Treffern die jeweils torgefährlichsten Spieler ihrer Teams. Ducksch hat allerdings bereits seit sechs Bundesliga-Spielen nicht mehr getroffen. Bei Wind sind es sogar 14 Partien.

