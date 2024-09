buten un binnen Werder verliert nach 2:0-Führung im Testspiel gegen Münster Stand: 05.09.2024 20:05 Uhr

In dem Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten unterlagen die Bremer mit 2:3. Ein Lichtblick war allerdings Neuzugang Derrick Köhn. Er gab die Vorlage zur Werder-Führung.

Der SV Werder hat die erste Länderspielpause der neuen Saison genutzt, um beim Zweitligisten Preußen Münster zu testen. Allerdings lief der Test sehr durchwachsen – trotz gutem Beginn.

Vor rund 5.000 Zuschauern im Preußenstadion starteten die Bremer mit Neuverpflichtung Derrick Köhn als Linksaußen. Schon in der 7. Minute gab er die Vorlage für das 1:0 durch Werders Stürmer Justin Njinmah, der aus 15 Metern ins rechte Eck traf. Danach war zwar vor allem Münster am Drücker. Dennoch traf Werder in der 26. Minute erneut zum 2:0 durch ein Kopfballtor von Werders Argentinier Julián Malatini.

In der weiteren Partie erarbeitete sich Münster dann allerdings Chance um Chance. In der 63. Minute fiel schließlich der verdiente Anschlusstreffer durch einen Volley-Fernschuss des Münsteraners Rico Preißinger, der über Bremens Keeper Markus Kolke hinweg sank und unter die Latte klatschte. Das 2:2 brachte dann ein Eigentor des Werder-Torschützen Malatini in der 81. Minute. Münsters Siegtreffer zum 3:2 gelang schließlich Hólmbert Fridjónsson nach einem missglückten Klärungsversuch von Werder-Keeper Kolke.

