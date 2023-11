buten un binnen Werder verlegt Gästefans: Diese Blöcke im Weser-Stadion sind betroffen Stand: 19.11.2023 15:37 Uhr

Seit den Pyro-Vorfällen im Mai ist klar, dass der Gästeblock im Bremer Weser-Stadion umziehen soll. Nun steht fest, welche Blöcke von der Verlegung betroffen sind.

Von Helge Hommers

Der Gästeblock im Weser-Stadion zieht um. Wie Werder-Geschäftsführer Tarek Brauer auf der Mitgliederversammlung bekanntgab, wird der Gästebereich im kommenden Sommer an den Übergang zwischen Westkurve und Südtribüne verlegt.

Ursache dafür sind die Vorkommnisse beim Werder-Heimspiel gegen Bayern München im Mai. "Solche Bilder möchten wir in unserem Stadion nicht sehen. Deshalb werden wir den Gästeblock im kommenden Sommer verändern", betonte Brauer.

Sieben Blöcke vom Umzug betroffen

Werder-Geschäftsführer Tarek Brauer verkündete auf der Mitgliederversammlung die Umzugspläne.

Sechs Westkurven-Blöcke und ein Südtribünen-Block sind von dem Umzug betroffen. Zum einen die Westkurven-Blöcke 114, 116 und 118, in denen sich künftig die Stehplätze für Gästefans befinden. Zum anderen die darüber liegenden Blöcke 115, 117 und 119 sowie der Südtribünen-Block 35, in denen in Zukunft der sitzende Auswärtsanhang unterkommt.

Im ersten Quartal des kommenden Jahres will Werder alle grün-weißen Stadiongänger, die von dem Umzug betroffen sind, über die Änderungen informieren.

Bislang waren die Anhänger der Gästemannschaften im Oberrang der Westkurve untergebracht. Doch immer wieder führte das Problemen — vor allem mit zündelnden Auswärts-Fans. Beim Bayern-Gastspiel im Mai spitzte sich die Lage zu: Wiederholt brannten München-Anhänger so viel Pyro-Technik ab, dass letztendlich zahlreiche Werder-Fans in den unteren Reihen die Kurve verlassen mussten. Im Nachgang der Vorkommnisse beschloss Werder, bauliche Veränderungen am Weser-Stadion vorzunehmen.

