buten un binnen Werder-Trainer fordert Verstärkungen: "So wird es nicht reichen" Stand: 08.01.2024 13:31 Uhr

Nach der Testspiel-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig fordert Ole Werner Verstärkungen. Sein Kader ist ohnehin dünn und jetzt zusätzlich dezimiert.

Wenige Tage vor dem Beginn der zweiten Saisonhälfte hat Werder-Trainer Ole Werner Verstärkungen für seinen dezimierten Kader gefordert. "Wir brauchen eine andere Konkurrenzsituation und zwar möglichst schnell", sagte der 35-Jährige nach der 1:3-Testspiel-Niederlage des Fußball-Bundesligisten beim Zweitliga-Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig.

Vor einer entscheidenden Phase der Saison ist es bei uns nicht so, wie man sich das vorstellt. Deshalb müssen wir sicherlich noch etwas tun.

(Ole Werner, Cheftrainer Werder Bremen)

Der ohnehin kleine Bremer Kader wird aktuell durch die Verletzungen der beiden Abwehrspieler Amos Pieper und Milos Veljkovic geschwächt. Dazu sind andere Klubs stark an den beiden Werder-Profis Rafael Borré (Internacional Porto Alegre) und Nicolai Rapp (Karlsruher SC) interessiert.

Gibt es wieder eine Klatsche wie gegen Köln?

"Klar ist, dass wenn uns Spieler verlassen, wir auf diesen Positionen nachlegen müssen", sagte Werner. Der Tabellen-13. tritt am kommenden Sonntag im ersten Bundesliga-Spiel des neuen Jahres beim Abstiegskampf-Konkurrenten VfL Bochum an.

"Wenn du am nächsten Sonntag in Bochum so einen Auftritt hinlegst, wirst du genau so viele Gegentore kriegen, wie beim ersten Spiel des vergangenen Jahres in Köln", sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz nach dem Spiel in Braunschweig. Vor einem Jahr verloren die Bremer beim 1. FC Köln mit 1:7.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau am Morgen, 8. Januar 2024, 8 Uhr