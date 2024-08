buten un binnen Werder-Spielerin Meyer wechselt zum Hamburger SV Stand: 01.08.2024 17:24 Uhr

Nach drei Jahren bei den Bremerinnen zieht es Christin Meyer nun nach Hamburg. Werder hatte der 23 Jahre alten Stürmerin zuvor einen Transfer nahegelegt.

Birte Brüggemann, Werders Abteilungsleiterin verweist diesbezüglich darauf, dass Werders Kader in der Offensive sich "enorm weiterentwickelt" habe. Für Meyer heißt dies, dass ihre Einsatzchancen wohl weiter gesunken wären. In der vergangenen Saison bestritt sie in der Bundesliga noch 13 Spiele. In der Startelf stand sie dabei aber nur einmal. Ein Tor gelang ihr nicht.

"Der Wechsel ist für mich ein nächster Schritt in meiner Karriere und die Rückkehr in meine Heimat", sagt die gebürtige Hamburgerin, die bereits in der Jugend das HSV-Trikot getragen hat. Mit ihrem neuen Team kämpft sie in der 2. Liga um Punkte.

