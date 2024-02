buten un binnen Werder-Siegesserie geht weiter: Bremer Karneval-Crasher schlagen Mainz Stand: 03.02.2024 17:24 Uhr

Die Bremer gewinnen bei den Rheinhessen dank eines frühen Treffers von Marvin Ducksch mit 1:0 (1:0). Durch den dritten Sieg in Folge springt Werder auf den 8. Tabellen-Platz.

Von Helge Hommers

Traf kurz nach Anpfiff zum 1:0: Werder-Torjäger Marvin Ducksch (links).

In der Mewa-Arena gelang den Bremern am Samstagnachmittag ein Start nach Maß: Nach missglücktem Befreiungsversuch der Mainzer schaltete Marvin Ducksch blitzschnell und verwandelte per Drehung aus elf Metern zum frühen 1:0 (2. Minute). Olivier Deman ließ jedoch per Kopf wenig später die Chance aufs zweite Tor liegen (10.)

Die nach der langen Negativserie wenig selbstbewussten Mainzer blieben jedoch unbeeindruckt und setzten angeführt von Neuzugang Nadiem Amiri die Bremer unter Druck. Beinahe hätten die Hausherren, die in bunt-gestreiften Fastnacht-Trikots aufliefen, mit ihrer ersten guten Chance sogar den Ausgleich erzielt. Doch der feine Abschluss von Tom Krauß aus rund 19 Metern klatschte nur gegen den rechten Pfosten der Bremer (18.). Werder wiederum setzte Nadelstiche und sorgte kurz vor der Pause durch Justin Njinmah (42.) noch einmal für Gefahr. Der Werder-Youngster setzte sich gegen drei Gegenspieler durch, doch aus 16 Metern schoss er den Ball links vorbei.

Nach der Pause kommt Mainz zu mehreren Chancen

An der Herangehensweise beider Teams änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht viel: Die Bremer beschränkten sich auf Konter, Mainz fiel zunächst keine passende Antwort ein.

War erneut bis zu seiner Einwechslung nach 69 Minuten einer der grün-weißen Aktivposten: Werder-Durchstarter Justin Njinmah.

Erst nach einer knappen Stunde hatte Mainz-Stürmer Jessic Ngankam die große Möglichkeit auf das 1:1. Doch Werder-Keeper Michael Zetterer lenkte den Schuss des Neuzugangs der 05er spektakulär über das Gehäuse (61.).

Der FSV wurde nun zwingender: Mainz-Angreifer Karim Onisiwo fand jedoch keinen Weg durch die dicht gestaffelte Werder-Defensive (66.). Eine Zeigerumdrehung später rauschte ein Kopfball des eingewechselten Ludovic Ajorque nur knapp vorbei.

Werder muss mehrfach zittern

In der Schlussphase mussten die Bremer zwar noch einige Male zittern, unter anderem köpfte Onisiwo aus kurzer Distanz knapp über die Latte (82.). Letztendlich aber brachte das Team von Trainer Ole Werner den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mehr zu Werder:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 3. Februar 2024, 18 Uhr