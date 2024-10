buten un binnen Werder plötzlich vom Verletzungspech verfolgt Stand: 18.10.2024 15:06 Uhr

Noch zwei Spieler haben sich bei Werder Bremen verletzt abgemeldet. Das stellt Trainer Ole Werner vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg vor Herausforderungen.

Kurzfristig hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen zwei weitere Ausfälle hinnehmen müssen. Jens Stage fehlt für die Partie am Sonntag um 17:30 Uhr beim VfL Wolfsburg ebenso wie Skelly Alvero. Beide hatten sich im Training verletzt, wie Trainer Ole Werner in der Spieltags-Pressekonferenz mitteilte.

Stage war in der Startelf wie gewohnt für das Mittelfeld vorgesehen. Für ihn wird Leonardo Bittencourt von Beginn an spielen. Alvero war als Alternative auf der Bank vorgesehen. Der 27-jährige Stage war eben erst wieder in die dänische Nationalmannschaft berufen worden. Nach seiner Rückkehr in Bremen zog er sich in einem Zweikampf im Training nach einem Schlag auf die Wade eine muskuläre Prellung zu.

"Wir haben jetzt noch Optionen"

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler Alvero setzt wegen Innenband-Problemen am Knie aus. Zudem fehlen weiter Milos Veljkovic (Fuß), Justin Njinmah (Sprunggelenk) und Niklas Stark (muskuläre Probleme). Alle drei sind im Aufbautraining.

"Wir haben jetzt noch Optionen", sagte Trainer Werner trotz des verhältnismäßig kleinen Kaders. "Wir haben das auch vom ersten Tag an betont, dass wir alle wissen, dass wir jetzt keinen riesigen Kader haben. Aber dass es umgekehrt so sein wird, dass wir alle Spieler auch brauchen werden im Laufe der Saison."

Deshalb sei es für ihn "keine optimale Situation", meinte er. "Aber das sind Dinge, die kommen jetzt für mich auch nicht überraschend. Es ist, dass man immer daran denken muss, wenn man eine kleine Gruppe hat."

