buten un binnen Werder muss sich strecken und 4 weitere Fakten zum Union-Duell

Union Berlin wurde zuletzt nur von den Top-Teams der Liga geschlagen. Werder Bremen will ab 15:30 Uhr dennoch sein Bestes versuchen. Leicht wird das nicht.

1. Die Eisernen waren zuletzt nur von den Top-Teams zu schlagen

Union Berlin ist seit drei Bundesliga-Partien sieglos, zuletzt setzte es zwei Niederlagen in Folge – beides sind neue Negativmarken seit dem Amtsantritt von Nenad Bjelica Ende November 2023. Die Punkteausbeute des Kroaten kann sich aber immer noch sehen lassen: Unter ihm verbucht Union in der Bundesliga eine ausgeglichene Bilanz (fünf Siege, drei Remis, fünf Niederlagen). Die letzten vier dieser fünf Niederlagen gab es gegen die Spitzenmannschaften aus München, Leipzig, Dortmund und Stuttgart.

2. Bremens Entwicklung kann sich sehen lassen

Vor dem Hinrunden-Duell in Bremen waren beide Vereine punktgleich (je sechs Zähler) und hatten nach acht Spieltagen schon jeweils sechs Niederlagen zu Buche stehen. Für Werder ging es beginnend mit dem 2:0-Erfolg über die Eisernen aber nach oben. An den 17 Bundesliga-Spieltagen seitdem setzte es nur noch fünf Niederlagen. Anders formuliert: Von den ersten acht Saisonspielen verlor Werder 75 Prozent, von den folgenden 17 nur 29 Prozent – das verdeutlicht eindrucksvoll die starke Entwicklung der Elf von Ole Werner.

3. Ähnliche Spielweise

Union und Werder hatten über die Saison gesehen weniger Ballbesitz als ihre Gegner, die Berliner sogar den wenigsten aller 18 Bundesligisten (43,3 Prozent – Werder 47,6 Prozent). Beide Teams spielen nach Ballgewinn in der Regel schnörkellos nach vorne: Die Bremer schlugen die zweitmeisten langen Pässe, die Berliner die fünftmeisten. Trotz des schnellen Spiels in die Spitze erzielten beide Vereine aber jeweils nur drei Kontertore.

4. Union von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt

Die jüngsten beiden Spiele gegen Bremen stehen sinnbildlich für Unions Höhenflug in der vergangenen Spielzeit und die Talfahrt im ersten Drittel dieser Saison. Am 34. Spieltag 2022/23 gewannen die Eisernen ihr Heimspiel gegen Werder durch ein Tor von Rani Khedira in der 84. Minute mit 1:0 und qualifizierten sich damit für die Champions League. Es war Unions fünfter Sieg in Folge gegen die Bremer. Diese Serie endete in der Hinrunde dieser Spielzeit mit der 0:2-Niederlage in Bremen – dies war Unions 10. Pflichtspielniederlage in Folge (zwei weitere sollten hinzukommen).

5. Bremen hat aktuell die längste Torserie vorzuweisen

Werder blieb seit zwölf Bundesliga-Spielen nicht mehr torlos – das ist aktuell die längste derartige Serie aller Mannschaften. Allerdings gelang in den vergangenen zehn Partien nur einmal mehr als ein Tor (in Runde 19 beim 3:1 gegen Freiburg), in den jüngsten sechs Spielen erzielte Werder jeweils nur einen Treffer.

