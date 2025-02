buten un binnen Werder mit rasantem Auftakt in den Tischtennis- Endspurt Stand: 27.02.2025 22:51 Uhr

Das Bremer Team ist mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Bad Homburg in die letzten sechs Spiele der Bundesliga-Saison gestartet. Am Samstag folgt das nächste Heimspiel.

Von Petra Philippsen

Werder Bremen kann doch noch gewinnen – zumindest an der Tischtennisplatte. Wie die Fußballer hatte auch das Team von Trainer Cristian Tamas in der stark besetzten Bundesliga zuletzt mit ein paar Rückschlägen zu kämpfen. Doch am Donnerstagabend gelang in der heimischen Halle der perfekte Auftakt in den Liga-Endspurt.

Für gewöhnlich dauern die Spieltage für Werder drei bis vier Stunden, gegen Aufsteiger Bad Homburg gelang Werder ein rasanter 3:0-Sieg in kaum zwei Stunden. "Wenn Andi die Matchbälle im dritten Satz schon genutzt hätte, wären wir noch schneller gewesen", meinte Trainer Tamas mit einem Augenzwinkern bei buten un binnen. Dieser Sieg hatte gut getan. Und schiebt Werder auf Rang sieben.

Putuntica ringt Karlsson nieder

Und Matchwinner war eben Andrej Putuntica, der Bad Homburgs Topstar Kristian Karlsson mit 3:2 nieder rang. Im Hinspiel war er dem Schweden noch mit 0:3 klar unterlegen gewesen. "Ich habe alles anders gemacht als beim letzten Mal", erzählte Putuntica, "ich habe noch viele Videos geguckt, gegen so einen Spieler spiele ich ja nicht jeden Tag. Aber die Taktik war genau richtig."

Karlsson, der mit Werder-Kapitän Mattias Falck Welt- und Europameister im Doppel wurde, machte in diesem Linkshänder-Duell zu Beginn mehr Fehler als man von ihm gewohnt ist. "Da habe ich mich sehr darüber gefreut", meinte Putuntica lachend. Im dritten Satz hätte er das Match tatsächlich schon beenden können: "Aber da bin ich nervös geworden."

Werder wackelt nicht

Schließlich ging es in den fünften Satz und der Bremer führte schnell mit 8:2. Keiner schlägt so hart wie Karlsson, doch der Schwede konnte seine stärkste Waffe kaum einsetzen, denn Putuntica gab ihm keine Gelegenheit auf hohe Bälle einzudreschen. "Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich es heute schaffen kann", freute sich der Moldawier.

Da Falck sein Auftaktmatch gegen Csaba Andras ungefährdet mit 3:1 gewann und Kirill Gerassimenko gegen Yuma Tsuboi ebenso nur einen Satz abgab, hatte Werder früh Feierabend und konnte Kräfte sparen. Denn bereits am Samstag um 15 Uhr steht das nächste Heimspiel gegen Bergneustadt an.

Der Sieg tut sehr gut und gibt uns Selbstvertrauen für das nächste Spiel in zwei Tagen. Es war ein sehr gutes Spiel von uns, von allen Dreien. Und diese Leistung brauchen wir auch gegen Bergneustadt.

(Werder-Trainer Cristan Tamas bei buten un binnen)

SV Werder Bremen – TTC OE Bad Homburg 3:0

Mattias Falck – Csaba Andras 3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 11:9)

Andrei Putuntica – Kristian Karlsson 3:2 (11:6, 11:9, 11:13, 7:11, 11:7)

Kirill Gerassimenko – Yuma Tsuboi 3:1 (11:4, 11:5, 5:11, 11:6)

Mehr zum Tischtennis:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 28. Februar 2025, 18:06 Uhr