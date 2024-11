buten un binnen Werder kann Tischtennis-Ass Falck halten: "Hoffe weiter auf Titel" Stand: 20.11.2024 18:08 Uhr

Mattias Falck gehört zu den besten Spielern der Welt. Bei Werder hat der Schwede seine zweite Heimat gefunden und bleibt für zwei weitere Jahre – und hat große Ziele.

Von Petra Philippsen

In der Tischtennis-Bundesliga tummeln sich die besten Spieler der Welt. Mit Dimitrij Ovtcharov ist in dieser Saison ein weiterer Star hinzugekommen. Viele der großen Namen kommen und gehen aber auch, so ist das Geschäft. Umso mehr Glück hat man bei Werder Bremen, dass sein herausragender Spieler nun für zwei weitere Jahre unterschrieben hat.

Mattias Falck, Vizeweltmeister von 2019 und Welt- und Europameister im Doppel, will mit Werder auch in seine siebte und achte Saison gehen. So viel Treue ist nicht alltäglich, doch der inzwischen 33-jährige Schwede weiß, was er an Werder hat und umgekehrt.

Ich bin froh, zwei weitere Jahre für Werder spielen zu können. Bremen fühlt sich für mich wie mein Zuhause an. Wir haben eine tolle Mannschaft und ich hoffe sehr, dass wir uns den Traum erfüllen und gemeinsam einen Titel holen können.

(Werder-Profi Mattias Falck bei buten un binnen)

Falck liegt mit Werder wieder auf Play-off-Kurs

Werders coole Tischtennis-Truppe: Kirill Gerassimenko, Mattias Falck, Neuzugang Andrej Putuntica und Marcelo Aguirre (von links nach rechts).

Falck, Kirill Gerassimenko und Marcelo Aguirre spielen bereits ihre sechste gemeinsame Saison für die Grün-Weißen, ein Titel fehlt ihnen noch. Doch den ersten Schritt haben sie nun gemacht, Werder steht erstmals seit sechs Jahren wieder im Pokal-Halbfinale.

Und im Rennen um die Meisterschaft schlagen sich die Bremer in der vielleicht härtesten Bundesliga aller Zeiten bisher mehr als beachtlich.

Sie liegen auf Rang drei und damit wie in der vergangenen Saison auf Play-off-Kurs. "Ich möchte mit Werder regelmäßig jedes Jahr in die Play-offs kommen", wünscht sich Falck.

Olympia 2028 ist Falcks großes Ziel

Obwohl der ehemalige Top-Ten-Spieler und amtierende Team-Europameister Medaillen en gros daheim im schwedischen Halmstad gesammelt hat, ist sein Titelhunger längst nicht gestillt. Und ein Ziel treibt Falck besonders an: Olympia. Dass er in diesem Sommer in Paris als Reservist zum Zuschauen verdammt war, hat ihn genervt.

"Ich lege jetzt schon meinen Fokus auf die Spiele in Los Angeles", betont Falck bei buten un binnen. Seine internationalen Turniere will er im kommenden Jahr dosieren, die Titeljagd mit Werder hat für ihn erstmal Priorität. Nach seiner Leistenbruch-Operation im Sommer hat der hochgewachsene Schweden mit der außergewöhnlichen Technik seine Bestform schon fast wiedergefunden. Und bei Werder hat sich Falck längst unverzichtbar gemacht. Als Weltklassespieler, als Anführer, als guter Typ und echter Teamplayer.

Wir sind wahnsinnig froh, mit Mattias zwei weitere Jahre verlängert zu haben. Er ist unser absoluter Anführer, der zum richtigen Zeitpunkt auch mal das Wort ergreift und die Mannschaft unumstritten anführt. Das ist sehr wertvoll für uns. Und er ist für uns ein Freund geworden.

(Werders Teammanager Sascha Greber bei buten un binnen)

