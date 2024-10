buten un binnen Werder im Pokal – so bitter schieden die Bremer in den Vorjahren aus Stand: 31.10.2024 13:18 Uhr

Erstmals seit vier Jahren stehen die Bremer im DFB-Pokal wieder im Achtelfinale. In den Jahren zuvor hat Werder sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ein Rückblick.

Durch den 1:0-Erfolg am Mittwochabend beim SC Paderborn steht Werder im DFB-Pokal mal wieder in der Runde der letzten 16 Teams. Zum bisher letzten Mal gelang den Bremern dies in der Saison 2020/21. Damals zogen die Bremer sogar ins Halbfinale ein, das sie im Weser-Stadion unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung gegen RB Leipzig verloren.

In den Jahren danach lief es allerdings deutlich schlechter bei den Grün-Weißen. Wir blicken darauf zurück, wie Werder gleich dreimal in Folge gegen unterklassige Teams aus dem DFB-Pokal flog.

Saison 2021/22: Pokal-Aus beim 0:2 in Osnabrück

Nach dem Abstieg in die 2. Liga waren die Bremer am 7. August 2021 in der ersten Runde beim Drittligisten VfL Osnabrück an der Bremer Brücke gefordert. Werder ging zwar als klarer Favorit in die Partie, erlebte aber eine böse Überraschung.

Frust bei Werder: In der Saison 2021/22 platzte der Traum vom Pokal-Finale in Berlin bereits in der ersten Runde.

Kurzfristig musste der damalige Coach Markus Anfang in Osnabrück auf Joshua Sargent und Yuya Osako verzichten, weil beide unmittelbar vor einem Wechsel standen. Kurz vor der Halbzeit brachte Innenverteidiger Maurice Trapp die Osnabrücker nach einer Ecke per Kopfball in Führung (44.).

Direk nach der Pause besaß Niclas Füllkrug die große Chance zum 1:1. Sein Kopfball ging aber nur an die Latte (47.). Nicolai Rapp wiederum traf in der 74. Minute nur den Pfosten. Spät in der Nachspielzeit sorgte Sven Köhler mit seinem Heber zum 2:0 schließlich für die Entscheidung (90.+6).

Saison 2022/23: Bittencourts Fehlschuss im Elfmeterschießen

In der Saison 2022/23 überstanden die Bremer die erste Runde, in der sie sich mit 2:1 beim seinerzeitigen Regionalligisten Energie Cottbus durchsetzten. In der zweiten Runde wartete dann, wie nun am Mittwochabend, mit dem SC Paderborn ein Zweitligist.

Der Abend ging am 19. Oktober 2022 schon schlecht für die Bremer los, denn Felix Platte (22.) und Sirlord Conteh (43.) sorgten mit ihren Treffern für eine 2:0-Führung zur Halbzeit. Diese konnte Weder im zweiten Durchgang sogar noch egalisieren. Der kurz zuvor eingewechselte Leonardo Bittencourt verkürzte mit einem Distanzschuss (65.), ehe Mitchell Weiser per Kopfball nach einer Ecke von Bittencourt das 2:2 erzielte (84.).

Leonardo Bittencourts verschossener Elfmeter sorgte im Oktober 2022 für das Ausscheiden im DFB-Pokal.

Aufregung gab es dann in der Verlängerung. Füllkrug bejubelte bereits das vermeintliche 3:2, als er in der 101. Minute per Kopf traf. Schiedsrichter Frank Willenborg entschied auch schon auf Tor, doch der Linienrichter und der Vierte Offizielle hatten etwas dagegen. Sie wiesen Willenborg auf ein angeblich kurz zuvor begangenes Foul von Fabio Chiarodio an Robert Leipertz hin. Willenborh gab den Treffer deshalb dann doch nicht. Eine Fehlentscheidung.

Am Ende blieb es in der Verlängerung beim 2:2. Im folgenden Elfmeterschießen blieben Füllkrug, Milos Veljkovic, Niklas Schmidt und Ilia Gruev cool. Bittencourt, Werders fünfter Schütze, scheiterte jedoch an Keeper Leopold Zingerle und besiegelte damit das Pokal-Aus in der zweiten Runde.

Saison 2023/24: Piepers frühe Rote Karte schwächt Werder in Köln

Am 12. August 2023 mussten die Bremer in der ersten Runde beim Drittligisten Viktoria Köln antreten. Die Partie begann dabei denkbar schlecht für Werder, denn schon nach elf Minuten sah Amos Pieper für eine Notbremse die Rote Karte.

Beim Pokal-Aus im August 2023 traf der Ex-Bremer David Philipp doppelt gegen Werder.

Auch zu zehnt gelang es dem Team jedoch, mit 1:0 in Führung zu gehen. Per Abstauber traf Marvin Ducksch kurz vor der Halbzeit (43.). Der Ex-Bremer David Philipp erzielte in der 72. Minute allerdings den Ausgleich. Wenige Minuten später führte Werder aber bereits wieder. Nach einem Foul im Strafraum an Füllkrug erhielten die Bremer einen Elfmeter, den Füllkrug zum 2:1 verwandelte.

Werder schaffte es allerdings nicht, dies über die Zeit zu bringen. Nur zwei Minuten später war erneut Philipp erfolgreich und sorgte für das 2:2. Als schon alles nach einer Verlängerung aussah, schlugen die Kölner nochmal zu. Tief in der Nachspielzeit traf Donny Bogicevic zum 3:2 (90.+4.). Direkt danach war das Spiel vorbei – und Werder aus dem Pokal ausgeschieden.

Mehr über Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 30. Oktober 2024, 20 Uhr