buten un binnen Werder hat einen Engpass in der Abwehr – und Köln fehlen die Stürmer

Werder hat einen Engpass in der Abwehr – und Köln fehlen die Stürmer Stand: 15.02.2024 15:14 Uhr

Mit Niklas Stark bricht Ole Werner bereits der dritte Innenverteidiger weg. Kölns Coach Timo Schultz muss am Freitag (20:30 Uhr) auf den Ex-Bremer Davie Selke verzichten.

Von Karsten Lübben

Die jüngsten Erinnerungen an ein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln sind bei Werder nicht allzu gut. Mit 1:7 gingen die Bremer in der vergangenen Saison im Müngersdorfer Stadion unter. So viele Gegentore sollen es dieses Mal aus Sicht von Coach Ole Werner natürlich nicht erneut sein. Bitter ist aus Bremer Sicht jedoch, dass nach Milos Veljkovic (Kniebeschwerden) und Amos Pieper (Knöchelbrüch) mit Niklas Stark aufgrund von Hüftbeschwerden nun auch noch ein dritter Innenverteidiger ausfällt, der zu den Stammspielern zählt.

"Starki (Niklas Stark, Anm. d. Red.) ist ein wichtiger Spieler für uns, auf und neben dem Platz", sagte Werner auf der Pressekonferenz vor der Partie in Köln. Beim 28-Jährigen hätten sich in den vergangenen Wochen jedoch die Probleme an der Hüfte verschlimmert, sodass das Gelenk nun Ruhe bekommen müsse. "Es ist der Weg, der am vernünftigsten ist", so Werner.

Gibt Malatini sein Startelf-Debüt für Werder?

Julián Malatini könnte in Köln erstmals in der Bremer Startelf stehen.

Als Ersatz könnten in der Dreierkette neben Marco Friedl und Anthony Jung entweder Christian Groß oder Julián Malatini auflaufen. Für wen er sich entscheidet, ließ Werner offen. Er verwies zwar nochmal auf Groß' gute Leistung im Dezember beim 1:1 gegen RB Leipzig, doch dürfte Malatini letztlich wohl die Nase vorne haben. Der argentinische Winter-Neuzugang wurde bereits am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen den 1. FC Heidenheim nach 41 Minuten für den angeschlagenen Stark eingewechselt.

Werner verwies zudem darauf, dass die Kölner unter ihrem neuen Trainer Timo Schultz mehr Geschwindigkeit aufs Feld bringen. Um dieses zu verteidigen, wäre Malatini im Vergleich mit Groß der geeignetere Kandidat.

Die Kölner sind im Aufwind

Davie Selke kann auch gegen Werder nur zuschauen. Beim Bremer 2:1-Sieg im Hinspiel erzielte er das Tor für die Kölner.

Während Werner auf drei Verteidiger verzichten muss, fehlen Schultz in Köln aktuell gleich drei Mittelstürmer, denn der Ex-Bremer Davie Selke (Fußverletzung), Marc Uth (Knieverletzung) und Luca Waldschmidt (Wadenbeinbruch) fallen allesamt aus. Sportlich zeigt der Trend aber trotz der personellen Probleme nach oben.

Bisher hat Schultz von fünf Bundesliga-Spielen nur eines verloren (0:4 gegen Borussia Dortmund). Derzeit sind die Kölner seit drei Spielen ungeschlagen und haben im letzten Heimspiel mit dem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt überrascht.

