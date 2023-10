buten un binnen Werder Frauen verlieren durch 2 kuriose Kopfballtore beim SC Freiburg Stand: 08.10.2023 21:12 Uhr

Im Breisgau gingen die Bremerinnen zunächst durch Sophie Weidauer in Führung. Am Ende kassierten sie gegen die Freiburgerinnen jedoch eine unglückliche 1:2-Niederlage.

Die Werder-Frauen mussten sich am Sonntagabend in der Bundesliga auswärts beim SC Freiburg geschlagen geben. Und dies, obwohl sie nach dem ersten Durchgang im Dreisamstadion mit 1:0 führten. In der 25. Minute köpfte Sophie Weidauer nach einer Flanke von Chiara Hahn an den Innenpfosten. Den Abpraller brachte Weidauer jedoch gedankenschnell über die Torlinie.

Bei einer Umschaltaktion in der 55. Minute hätte Weidauer auf 2:0 erhöhen können. Nach einem Zuspiel von Maja Sternad agierte sie allerdings zu zögerlich und wollte auch noch Freiburgs Torhüterin Julia Kassen umspielen. Ihren Schuss konnte Janina Minge dann noch vor der Torlinie blocken.

Stattdessen konnten die Freiburger wenig später zum 1:1 ausgleichen. Nach einer Flanke köpfte die kurz zuvor eingewechselte Ally Gudorf Bremens Innenverteidigerin Hanna Nemeth an, von der der Ball an der überrummpelten Keeperin Catalina Pérez ins Tor ging (61.)

Bogenlampe führt zum 1:2

Unglücklich lief es auch vor dem 1:2. Nach einem langen Ball köpfte Svenja Fölmli dieses Mal Emilie Bernhardt an. Als Bogenlampe ging der Ball dieses Mal über Pérez hinweg ins Tor. Mit einem satten Schuss aus der Distanz besaß Saskia Matheis in der 88. Minute noch die Chance zum 2:2. Ihr Versuch ging jedoch knapp drüber.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Bremerinnen am Samstag. Dann treten sie im Weser-Stadion um 14 Uhr gegen den 1. FC Köln an. Wie Werder in den vergangenen Tagen mitteilte, wurden bisher 15.000 Tickets für die Partie verkauft.

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 9. Oktober 2023, 19:30 Uhr