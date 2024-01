buten un binnen Werder-Frauen gelingt beim 2:1 gegen Leverkusen spät der Siegtreffer Stand: 26.01.2024 20:07 Uhr

Beim letzten Spiel der Bundesliga-Hinrunde lagen die Bremerinnen in ihrem Heimspiel zunächst zurück. In der Nachspielzeit sicherte Jasmin Sehan Werder die drei Punkte.

Bereits nach drei Minuten kamen die Bremerinnen gegen Bayer 04 Leverkusen zu einer guten Möglichkeit. Nach einem Eckball kam Chiara Hahn von der Strafraumkante zum Schuss, zielte aber knapp neben das Tor. Werder war zunächst das bessere Team, verpasste es aber, in Führung zu gehen.

Leverkusens Nikola Karczewska erzielte gegen Werder das zwischenzeitliche 1:0.

Eiskalt waren hingegen die Leverkusenerinnen. Bei einem Zweikampf im Strafraum ging Kapitänin Lina Hausicke zu lasch ins Duell und gab den Ball her. Den Schuss von Skonnes Hansen konnte Torhüterin Livia Peng parieren, doch den Abpraller verwertete Nikola Karczewska zum 1:0 für Bayer 04 (21.).

Leverkusen trifft erneut – aber aus dem Abseits

Der Rückstand machte auf Werder Eindruck. In der Folge agierten die Bremerinnen nicht mehr so zwingend und Bayer 04 kam immer besser in die Partie. Die Führung nahmen die Leverkusenerinnen auch mit in die Halbzeit.

Nach der Pause wirkte Werder zunächst wieder etwas zwingender. Nach einer Vorlage von Maja Sternad kam Sophie Weidauer im Strafraum zum Abschluss. Die Bremer Torjägerin brachte den Ball jedoch nicht aufs Tor (52.). Stattdessen lag in der 58. Minute erneut der Ball in Pengs Tor. Dieses Mal stand Karczewska jedoch im Abseits, sodass es beim 0:1 aus Sicht der Bremerinnen blieb.

Sehan sorgt per Kopfball für den Sieg

Diesen gelang in der 76. Minute der Ausgleich. Nach einem Eckball von Nina Lührßen kam Michelle Ulbrich zum Kopfball. Aus dem Getümmel heraus stocherte dann Hanna Németh den Ball zum 1:1 über die Linie. In der Schlussphase drängte Werder noch auf den Siegtreffer. Vor allem bei Standardsituationen sorgten sie für Gefahr. Die kurz zuvor eingewechselte Christin Meyer traf in der 89. Minute noch den Außenpfosten.

Besser lief es dann in der Nachspielzeit. Nach einer Flanke von Rieke Dieckmann kam Jasmin Sehan mit dem Kopf in den Ball. Über den Innenpfosten ging dieser zum umjubelten 2:1 ins Leverkusener Tor (90.+2).

