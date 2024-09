buten un binnen Werder-Fans gedenken getötetem Hersh vor Bayern-Spiel mit Choreo Stand: 21.09.2024 15:51 Uhr

Bewusst entschieden sich die Fans gegen eine Schweigeminute und erinnerten vor allem an den Lebensmut des 23-Jährigen. Hersh Goldberg-Polin war fast ein Jahr in Hamas-Geiselhaft.

Werder Bremen-Fans haben vor dem Anpfiff des Spiels gegen den FC Bayern München am Samstag dem israelischen Fan Hersh Goldberg-Polin gedacht. Er ist am 7. Oktober 2023 durch die Terrormiliz Hamas entführt worden und war fast ein Jahr in Geiselhaft im Gazastreifen. Anfang September wurde er tot aufgefunden.

Im Stadion entschieden sich die Fans bewusst für eine Choreografie und gegen eine Schweigeminute. Sie entrollten zwei Banner, auf einem stand "May your Memory be a revolution, Achi!" geschrieben. Übersetzt heißt dieser Satz "Die Erinnerung an dich soll zur Revolution werden, Achi!". Goldberg-Polins Vater sagte ihn auf der Beerdigung seines 23-jährigen Sohnes.

Fans erinnerten über Monate an Hamas-Geiseln

Beim Anpfiff wurden weitere Banner entrollt. Auf dem Prominentesten stand: "Deine Lebensfreude bleibt unvergessen. R.I.P. Hersh". Die Fans von Werder Bremen hatten schon in den vergangenen Monaten immer wieder an Goldberg-Polin und die anderen von der Hamas entführten Geiseln erinnert.

Das letzte Lebenszeichen gab es im April, als die Hamas ein Video mit ihm veröffentlichte. Neben ihm wurden der israelischen Armee zufolge auch die Leichen von fünf weiteren Geiseln in Tunneln im Süden Gazas gefunden.

