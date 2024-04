buten un binnen Werder-Coach Werner begeistert von Pinguins: "Ziehe meinen Helm" Stand: 13.04.2024 15:23 Uhr

Eishockey-Fan war Ole Werner schon immer. Nun drückt er den Fischtown Pinguins im Play-off-Finale die Daumen – obwohl er früher bei deren Gegner Berlin mitfieberte.

Von Petra Philippsen

Werder-Trainer Ole Werner hat als Jugendlicher mal für Hertha BSC gekickt und während seiner Zeit in der Hauptstadt oft Spiele der Eisbären Berlin im alten Wellblechpalast verfolgt. Denn neben Fußball war Werner schon immer ein Fan von Eishockey.

Seit er Trainer bei Werder Bremen ist, hat Werner schon öfter bei Spielen der Fischtown Pinguins in Bremerhaven in der Eisarena mitgefiebert und ist begeistert, was der kleine Klub von der Nordsee aufgebaut hat. "Die Leistung in dieser Saison ist herausragend, wenn man sieht, welche Möglichkeiten da vor Ort sind und wie viel daraus gemacht wird", lobt Werner.

Werner: "Da bin ich Lokalpatriot"

Nun stehen die Pinguins nach einer nicht nur für Werner "außergewöhnlichen Saison" tatsächlich im Play-off-Finale – und treffen auf die Eisbären Berlin. Für Werner trotzdem kein Problem.

"Ich habe zwar gerne die Spiele im alten Wellblechpalast geschaut, aber da bin ich Lokalpatriot." Am Mittwoch wird mit Bremerhaven in der Best-of-seven-Serie um die Meisterschaft mitgefiebert.

Da kann man einfach nur den Helm ziehen und die Daumen drücken fürs Finale. Sie hätten es verdient, am Ende dieser Saison die Kirsche auf die Torte zu legen.

(Werder-Trainer Ole Werner zu den Fischtown Pinguins)

Termine der Play-off-Finalspiele: Spiele Datum Uhrzeit Heim Spiel 1 17. April 19:30 Uhr Bremerhaven Spiel 2 19. April 19:30 Uhr Berlin Spiel 3 21. April 15:30 Uhr Bremerhaven Spiel 4 23. April 19:30 Uhr Berlin Spiel 5 26. April 19:30 Uhr Bremerhaven Spiel 6 28. April 14 Uhr Berlin Spiel 7 30. April 19:30 Uhr Bremerhaven

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 12. April 2024, 18:06 Uhr