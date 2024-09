buten un binnen Verrückt und historisch: Stage führt Werders wilde Aufholjagd an Stand: 29.09.2024 21:18 Uhr

Nach zwölf Minuten lag Werder gegen Hoffenheim mit 0:3 zurück, am Ende durften die Bremer den 4:3-Sieg bejubeln. Zu verdanken hatten sie das dem Hattrick von Jens Stage.

Von Petra Philippsen

Natürlich musste sich Jens Stage an diesem denkwürdigen Abend ein Souvenir mitnehmen. Der Däne schnappte sich den Ball, mit dem er gegen Hoffenheim den ersten Dreierpack seiner Karriere geschafft hatte.

Drei Tore, die für Werders historische Aufholjagd entscheidend gewesen waren. Erstmals in der langen Vereinsgeschichte war es den Bremern in der Bundesliga gelungen, einen 0:3-Rückstand noch in einen Sieg zu drehen.

"Das war ein verrücktes Spiel"

Doch die Grün-Weißen wussten nach diesem Fußball-Spektakel, dass ihnen eine kleine Rote Karte zur Hilfe geeilt war. Denn ohne den Hoffenheimer Platzverweis nach 18 Minuten hätte Werder vermutlich nicht den ersten 0:3-Rückstand seit der Partie 1984 gegen den VfL Bochum noch gedreht. Damals war den Bremern durch Rudi Völler zumindest noch der 3:3-Ausgleich gelungen, dieses Mal hieß der Werder-Held Jens Stage.

Das war ein verrücktes Spiel – von Anfang bis Ende. Die ersten zehn Minuten waren ganz brutal, jeder Angriff der Hoffenheimer war ein Tor. Danach hat die Mannschaft ganz viel Moral gezeigt. Natürlich bin ich auch glücklich mit meinen Toren. Das ist unglaublich.

(Werders Dreifachtorschütze Jens Stage)

Doch bevor Werders Aufholjagd begann, erlebte Trainer Ole Werner "in den ersten 15 Minuten einen Totalausfall". Es waren nicht mal 15 Minuten, bloß zwölf. Da lagen die Bremer in Sinsheim mit 0:3 zurück. Völlig überfahren, ohne einen einzigen Zweikampf gewonnen zu haben.

Notbremse als Werders Rettung

Musste in der 18. Spielminute nach einer Notbremse vom Platz: Hoffenheim-Profi Stanley Nsoki.

"Dass wir dann noch das Spiel gewinnen, das war zu diesem Zeitpunkt nicht zu erwarten", musste auch Werner eingestehen, der nach dem Abpfiff noch rätselte, was in diesen fatalen zwölf Minuten eigentlich mit seiner Mannschaft los gewesen war. Hoffenheim hatte Werder schwindelig gespielt.

Aber dann kam ihnen eben die Notbremse von Stanley Nsoki zur Hilfe. Hoffenheim spielte nach 18 Minuten nur noch zu zehnt. Doch Werder hatte in Überzahl in dieser Saison schon große Probleme gehabt – dieses Mal jedoch stellten sie es konzentriert und überlegt an.

"Kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen"

"Ich habe mit Mitchell Weiser gesprochen und er sagte, dass wir nur ein Tor brauchen und dann sind wir zurück", erzählte Stage nach dem Spiel. Das hatte funktioniert, Julian Malatini traf in der 21. Minute und dann folgten die furiosen 23 Minuten des Jens Stage mit drei Toren. "Wenn du 0:3 hinten liegst, musst du auf das nächste Tor gehen. Und dann kommt das nächste", erklärte Stage. Klingt einfacher, als es ist. An diesem Abend hatte es der Däne jedoch spielend leicht aussehen lassen.

Die Rote Karte war unter dem Strich spielentscheidend, trotzdem muss man das in Überzahl auch erst mal so gut spielen wie wir. Da kann ich der Mannschaft nur ein Kompliment machen. Ich freue mich sehr über das Ergebnis.

(Werder-Trainer Ole Werner)

Ein verrückter, gar historischer Abend für Werder. Und einer, der die Schmach der jüngsten 0:5-Klatsche gegen Bayern München erst einmal hinweggefegt hatte.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 30. September 2024, 18:06 Uhr