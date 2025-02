buten un binnen Trotz Eishockey-Stress: 5. Sieg in Folge für die Fischtown Pinguins Stand: 28.02.2025 21:42 Uhr

Das Team aus Bremerhaven muss gerade fünf Spiele in acht Tagen absolvieren und meistern diesen Kraftakt bisher bravourös. Gegen Düsseldorf gab es einen 5:1-Sieg.

So langsam spürten sie die hohe Belastung dann doch ein bisschen, musste Pinguins-Profi Cedric Schiemenz nach zwei Dritteln am Freitagabend in der Eisarena Bremerhaven zugeben. Das Duell mit Düsseldorf war das vierte Spiel innerhalb von sechs Tagen für die Nordlichter. Und doch eilen die Pinguins von Sieg zu Sieg – mit 3:1 gelang sogar der fünfte in Folge.

Und Schiemenz traf in der 19. Minute direkt zur 1:0-Führung für die Bremerhavener – aber nur elf Sekunden später glich Drake Rymsha aus. Der Tabellenvorletzte kämpfte wacker, jedoch vergeblich gegen die immer besser aufgelegten Pinguins.

Pinguins mit 3 Toren im Schlussdrittel

Ross Mauermann gelang kurz vor Ende des zweiten Drittels die 2:1-Führung (40. Minute) und im Schlussdrittel überrollten die Pinguins die DEG dann förmlich. Kapitän Jan Urbas (48. Minute) erhöhte auf 3:1, Max Görtz (51. Minute) auf 4:1 und Markus Vikingstad (54. Minute) auf 5:1.

Trotz des Eishockey-Stressprogramms lieferten die Bremerhavener eine souveräne Heimleistung ab und bündeln ihre Kräfte noch einmal für die Partie am Sonntag um 16:30 Uhr gegen die Straubing Tigers.

