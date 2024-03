buten un binnen Topteams der Rückrunde und 4 weitere Fakten vor Werders Dortmund-Spiel Stand: 09.03.2024 08:11 Uhr

Die Bremer und die Dortmunder stehen vor dem Duell (18:30 Uhr) in der Tabelle der Rückrunde jeweils weit vorne. Bei beiden stand die Defensive zuletzt äußerst stabil.

1. Werder und der BVB spielen eine starke Rückrunde

Sieben Partien wurden in der Rückrunde bisher absolviert – und die liefen aus Bremer Sicht insgesamt sehr gut. 13 Zähler hat das Team gesammelt und steht damit auf dem vierten Platz in der Rückrunden-Tabelle. Die Dortmunder sind mit 14 Punkten Dritter.

2. Duell der stabilen Defensiven

In der Rückrunde hat Werder erst sechs Gegentore kassiert, der BVB sogar nur fünf. Damit stellen sie die dritt- und die zweitstärkste Defensiven der Rückserie. Besser sind nur die Leverkusener, die bisher vier Gegentore zuließen.

3. Dortmund hat erst einmal auswärts verloren

So wirklich zufrieden sind die Dortmunder nicht mit ihrer bisherigen Saison. Nachdem sie in der vergangenen Saison nur hauchdünn die Meisterschaft verpassten, müssen sie aktuell sogar um die Qualifikation für die Champions League bangen. Auswärts hat der BVB erst eine seiner zwölf Partien verloren (1:2 beim VfB Stuttgart). In sechs Spielen reichte es in fremden Stadion aber auch nur zu einem Unentschieden.

4. Njinmah kann es dem BVB zeigen

Justin Njinmah trug in der vergangenen Saison noch das schwarzgelbe Trikot und gab beim BVB sogar sein Debüt in der Bundesliga. Vor allem kam der schnelle Angreifer aber bei der U23 in der 3. Liga zum Einsatz. Werder hatte Njinmah an die Dortmunder verliehen. Diese zogen die Kaufoption für ihn jedoch nicht und ließen ihn im Sommer zurück nach Bremen ziehen. An der Weser ist Njinmah nun der Shootingstar dieser Saison.

5. Zuletzt war für Werder nicht viel zu holen

Fünf der vergangenen sechs Duelle in der Bundesliga gegen die Dortmunder hat Werder verloren. Spektakulär war aber der eine Sieg, der den Bremern gelang. Im August 2022 lagen sie schon mit 0:2 zurück, ehe sie die Partie in den Schlussminuten noch drehten und mit 3:2 gewannen.

