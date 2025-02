buten un binnen Team ohne Geist? Werder verliert den Halt und Zusammenhalt Stand: 23.02.2025 17:57 Uhr

Nach der 0:5-Klatsche zeigen bei Werder alle gegenseitig aufeinander. Dabei brauchen die Bremer vor dem Pokal-Viertelfinale am Dienstag dringend ihr Kollektiv.

Von Petra Philippsen

Im vergangenen Dezember war die Welt der Grün-Weißen noch rosarot. Werder hatte einen Lauf und insgesamt eine so ordentliche Hinrunde gespielt, dass der Traum von Europa realer wurde. Alles dem tollen Zusammenhalt dieser Mannschaft geschuldet, so schien es.

Doch seit Jahresbeginn läuft bei Werder nicht mehr viel zusammen, nur ein Sieg aus acht Spielen gelang den Bremern noch. Der vorläufige Tiefpunkt folgte am Freitagabend mit der 0:5-Klatsche in Freiburg. Die Beteiligten taumeln seither zwischen Scham und Sorry-Sagen, aber vor allem wird die Schuld offenbar erstmal bei den Anderen gesucht.

Jeder muss sich erstmal an seine eigene Nase fassen und vor der eigenen Haustür kehren und dann gilt es zusammenzurücken.

(Werders Sportlicher Leiter Peter Niemeyer bei Bremen Eins)

"Vielleicht gedacht, dass wir ein bisschen weiter sind"

Werder-Trainer Ole Werner sah in Freiburg die schlechteste Saisonleistung seiner Mannschaft.

Aber wie konnte er so einfach über die kurze Winterpause abhandenkommen, dieser vielgepriesene Teamgeist bei Werder? Dass plötzlich keiner mehr bereit ist, im Spiel für den Mitspieler einzustehen, ihm auszuhelfen? Hielt das Kollektiv also nur so lange wie alles glatt lief für die Bremer?

"Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die gute Charaktere hat, die sich immer wieder über das Mannschaftliche auszeichnet", ist Trainer Ole Werner überzeugt: "Das hat uns immer wieder stark gemacht." Doch in der zweiten Halbzeit in Freiburg war eben diese Mannschaft komplett auseinandergefallen. Auf einmal wirkt Werder nur noch wie ein Team ohne Geist.

Aktuell geht uns das Mannschaftliche ab und vielleicht haben wir auch gedacht, dass wir ein bisschen weiter sind, als wir es sind.

(Werder-Trainer Ole Werner)

Die Zeit bis zum Pokal-Dienstag drängt

Doch der Zeitpunkt ist schlecht gewählt für diese Gruppenkrise, denn am Dienstagabend um 20:45 Uhr steht bei Drittligist Arminia Bielefeld das Pokal-Viertelfinale an. Da bleibt keine Zeit mehr für akutes Teambuilding.

"Wir haben nicht viel Zeit bis Dienstag, aber wir werden diese Niederlage und diese Nicht-Leistung in der zweiten Halbzeit analysieren", betonte Werders Sportlicher Leiter Peter Niemeyer bei Bremen Eins: "Wir werden es aufarbeiten und dann aber ganz schnell zur Seite packen. Der Pokal ist ein anderer Wettbewerb."

Pokal-Duell als Bewährungsprobe für Werder

Aber ein Spiel, in dem es um alles oder nichts geht und das bei einem Außenseiter, der mit Freiburg und Union Berlin bereits zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb geschubst hat, eignet sich vermutlich weniger gut, um die verlorene Gruppendynamik wiederzufinden.

Niemeyer will aber in der Krise trotzdem positiv für den Pokalabend bleiben. Ein Aus auf der Bielefelder Alm würde wohl endgültig Alarmstimmung bei Werder verbreiten. "Hoffnung macht mir: Die Mannschaft war schon oft da, wenn es drauf ankommt. Und wir haben uns jetzt in eine Situation gebracht, wo es drauf ankommt", so Niemeyer.

Ich bin trotzdem total überzeugt von der Mannschaft auch vom Charakter. Sie werden ein anderes Gesicht zeigen und wieder zum Kollektiv kommen und sich viel besser präsentieren werden.

(Werders Sportlicher Leiter Peter Niemeyer bei Bremen Eins)

