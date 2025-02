buten un binnen Stark angefangen, stark nachgelassen – Werder schwach und ratlos Stand: 16.02.2025 19:50 Uhr

Es war ein Nachmittag zum Vergessen für Werder: Gegen die TSG Hoffenheim kassierten die Bremer nach 1:0-Führung eine 1:3-Schlappe – und suchen nach Erklärungen.

Von Petra Philippsen

Es kommt nicht oft vor, dass der Unmut der Werder-Fans im Weser-Stadion hörbar wird. Die Bremer Anhänger gelten als sehr genügsam und es muss schon viel passieren, dass Pfiffe für die eigene Mannschaft durchs Stadion hallen.

Am Sonntag war so ein Moment, an dem das Unzufriedenheitsmaß der Bremer Fans doch überschritten war und die Werder-Spieler zur Halbzeitpause mit Pfiffen verabschiedet wurden.

"Haben aufgehört, Fußball zu spielen"

Nachvollziehbar war das schon, denn Werder hatte nach 15 Minuten den eigenen Spielbetrieb eingestellt. Dabei war mit der TSG Hoffenheim eine derzeit arg gebeutelte Mannschaft zu Gast, der nach nur sieben Minuten auch noch ein Eigentor unterlaufen war.

In der Fußballsprache ist das ein Elfmeter ohne Torwart oder eine Steilvorlage, die man nur noch locker ins Tor schieben muss – aber Werder misslang diese kinderleichte Aufgabe auf ganzer Linie.

Nach der Führung haben wir dann einfach aufgehört, Fußball zu spielen und ich weiß nicht warum.

(Werder-Profi Leonardo Bittencourt)

"Die Niederlage war verdient"

Ratlosigkeit und Frustration herrschte nach dem Abpfiff im Weser-Stadion, auf den Rängen und bei den Grün-Weißen auf dem Spielfeld gleichermaßen. "Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen und keine Lösungen mehr gefunden", bilanzierte Trainer Ole Werner: "Es war insgesamt keine gute Leistung von uns. Die Niederlage war verdient."

Werder spielte ganz schwach gegen Hoffenheim und irgendwie verwunderte es bei diesem blutleeren Auftritt kaum, dass die Bremer im eigenen Stadion seit elf Jahren auf einen Sieg gegen die TSG warten.

Verteidiger Stark wird zwei Mal getunnelt

Und das Warten geht weiter, denn "wir haben nicht stattgefunden, wie wir uns das vorgestellt haben", meinte Romano Schmid, der in einer schlechten Mannschaft noch einer der Besseren war. "Wir haben jeden zweiten Ball verloren, die Gegentore gehen zu leicht."

Bitter dabei auch der Auftritt von Verteidiger Niklas Stark, der gerade erst von seiner Rotsperre zurückgekehrt war. Bei den ersten beiden Gegentreffern rutscht ihm der Ball durch die Beine, Stark macht eine mehr als unglückliche Figur. "Es ist ärgerlich, aber gerade schwer zu erklären", meinte Stark zu Werders Auftritt.

"3. Gegentor hat uns den Stecker gezogen"

Jubeln durften am Sonntag nur die Hoffenheimer Profis im Bremer Weser-Stadion.

Warum die Bremer in diesem Heimspiel einfach so "den Faden verloren haben", wie der Sportliche Leiter Peter Niemeyer erklärte, konnte sich bei Werder keiner so richtig erklären. "Zu wenig Reife" oder das "Quäntchen, das gefehlt hat", wie andere anführten, konnte es alleine nicht sein, um den Totalausfall der kompletten Mannschaft einzuordnen.

In der ersten Halbzeit gelang Werder kein einziger Torschuss. In der zweiten Hälfte kamen die Bremer für einen Moment mit Schwung ins Spiel. Der verpuffte schnell. "Das dritte Gegentor hat uns dann den Stecker gezogen", sagte Werner.

Werder auf Erklärungssuche

Wie das passiert war und warum Werder in der zweiten Halbzeit nicht den Weg zurück ins Spiel fand, wird nun ausführlich analysiert werden. Es dürfte keine angenehme Sitzung werden für alle Beteiligten.

"Wir dürfen jetzt aber nicht in Panik geraten", betonte Stark. Doch ein unruhiges Gefühl sollte sich zumindest bei Werder breit machen. Zwar sind die Abstiegsplätze weit weg, aber als Tabellenzehnter mit 30 Punkten verschwindet der Traum von Europa ein Stückchen weiter am Horizont. Und dafür hatten die Fans im Weser-Stadion wohl Grund genug, ihrem Unmut ein bisschen Luft zu machen.

