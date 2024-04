buten un binnen Spielverderber Werder? Leverkusen kann gegen Bremen Meistertitel holen Stand: 06.04.2024 17:55 Uhr

Nach dem Sieg gegen Union und dem Bayern-Patzer in Heidenheim kann Leverkusen am kommenden Spieltag die Meisterschaft perfekt machen. Die "Werkself" trifft zuhause auf Werder.

Bei sechs verbleibenden Ligaspielen und 18 zu vergebenen Punkten beträgt der Vorsprung auf München bereits 16 Zähler. Somit könnte Leverkusen die langersehnte erste Meisterschaft bereits am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) mit einem eigenen Sieg gegen Werder unter Dach und Fach stellen — oder schon zuvor jubeln, sollten sich die Bayern am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln erneut einen Schnitzer erlauben.

Leverkusen reicht ein Wirtz-Elfmeter

Die Gedanken an die Schale, Meisterfeier oder dergleichen hatte Bayer-Trainer Xabi Alonso allerdings schon vor dem 1:0-Sieg in Berlin weit weggeschoben. "Wir sind in einer sehr guten Position. Aber wir sprechen nicht über die Meisterschaft, wir sprechen über den nächsten Gegner", sagte der Spanier. DFB-Nationalspieler Florian Wirtz traf per Handelfmeter nach Videobeweis (45.+8) für die Leverkusener, die nun seit 41 Pflichtspielen ohne Niederlage sind.

Die Münchner hingegen patzten parallel bei der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim. Und das, obwohl der Rekordmeister beim Aufsteiger noch zu Beginn der zweiten Halbzeit mit 2:0 geführt hatte.

