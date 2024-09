Infografik Spieltage 6 bis 12 terminiert: Werder erhält 2 Top-Spiele Stand: 05.09.2024 14:37 Uhr

Im Weser-Stadion gegen Bayer Leverkusen und auswärts bei Eintracht Frankfurt müssen die Bremer samstags um 18:30 Uhr ran. Zwei Partien finden zudem sonntags statt.

Am sechsten Spieltag treffen die Bremer am 5. Oktober um 15:30 Uhr zu Hause auf den SC Freiburg. Nach der folgenden Länderspielpause ist das Team von Coach Ole Werner sonntags beim VfL Wolfsburg gefordert (20. Oktober, 17:30 Uhr). In der Woche darauf findet das Duell mit Bayer 04 Leverkusen, dem amtierenden Deutschen Meister, statt. Die Partie in Bremen ist das Topspiel des Spieltags und wird am 26. Oktober, einem Samstag, um 18:30 angepfiffen.

Am folgenden Wochenende ist Werder sonntags auswärts bei Borussia Mönchengladbach gefordert (3. November, 17:30 Uhr). Zwischen den Partien gegen Leverkusen und Mönchengladbach steht mittwochs zudem noch das DFB-Pokal-Spiel beim SC Paderborn an (30. Oktober, 18 Uhr).

Gegen Holstein Kiel, Werners Ex-Klub, spielt Werder am 9. November, einem Samstag, um 15:30 Uhr im Weser-Stadion. Im Anschluss steht eine weitere Länderspielpause an, ehe die Bremer am 23. November um 18:30 Uhr das Topspiel des Spieltags bei Eintracht Frankfurt bestreiten. Eine Woche später steht samstags das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an, der in der vergangenen Saison Vizemeister geworden ist (30. November, 15:30 Uhr).

Werders Spieltermine bis Ende November 3. Spieltag Sonntag, 15. September, 17:30 Uhr Mainz 05 – Werder Bremen 4. Spieltag Samstag, 21. September, 15:30 Uhr Werder Bremen – Bayern München 5. Spieltag Sonntag, 29. September, 17:30 Uhr TSG Hoffenheim – Werder Bremen 6. Spieltag Samstag, 5. Oktober, 15:30 Uhr Werder Bremen – SC Freiburg 7. Spieltag Sonntag, 20. Oktober, 17:30 Uhr VfL Wolfsburg – Werder Bremen 8. Spieltag Samstag, 26. Oktober, 18:30 Uhr Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen DFB-Pokal, 2. Runde Mittwoch, 30. Oktober, 18 Uhr SC Paderborn – Werder Bremen 9. Spieltag Sonntag, 3. November, 17:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen 10. Spieltag Samstag, 9. November, 15:30 Uhr Werder Bremen – Holstein Kiel 11. Spieltag Samstag. 23. November, 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Werder Bremen 12. Spieltag Samstag, 30. November, 15:30 Uhr Werder Bremen – VfB Stuttgart

