buten un binnen Spieltage 31 bis 34: Das sind die Anstoßzeiten der 4 Werder-Partien Stand: 20.03.2025 11:12 Uhr

Die finalen Spiele dieser Bundesliga-Saison wurden genau terminiert. Für die Bremer bedeutet das noch einmal eine Partie an einem späten Sonntagnachmittag.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die bisher noch offenen vier verbleibenden Bundesliga-Spieltage terminiert.

Werder Bremen tritt dabei zu den letzten drei Partien jeweils klassisch samstags um 15:30 Uhr an. Doch am 31. Spieltag haben die Bremer nochmals ein Sonntagsspiel zugeteilt bekommen. Das Heimspiel gegen den FC St. Pauli findet am 27. April um 17:30 Uhr statt. Das Saisonfinale bestreitet Werder in Heidenheim am 17. Mai.

Die finalen Termine der Werder-Spiele 2024/25: Spieltag Datum Heim Gast 31. Sonntag, 27. April, 17:30 Uhr Werder Bremen FC St. Pauli 32. Samstag, 3. Mai, 15:30 Uhr Union Berlin Werder Bremen 33. Samstag, 10. Mai, 15:30 Uhr Werder Bremen RB Leipzig 34. Samstag, 17. Mai, 15:30 Uhr 1. FC Heidenheim Werder Bremen

