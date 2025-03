buten un binnen Sieg in der Verlängerung: Werder-Frauen stehen im DFB-Pokalfinale Stand: 23.03.2025 18:05 Uhr

Die Mannschaft von Thomas Horsch bezwang den HSV vor einer Rekord-Kulisse knapp mit 3:1. Ein Klassenunterschied war nicht zu spüren.

Von Julian Meiser

Die Werder-Frauen sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und erstmals in ihrer Historie ins Endspiel des DFB-Pokals eingezogen. Vor 57.000 Fans im Volksparkstadion war Sophie Weidauer mit zwei Treffern die Matchwinnerin.

Im Finale werden die Bremerinnen auf den FC Bayern München treffen. Die Partie findet am 1. Mai in Köln-Müngersdorf statt. Das Spiel wird ein Wiedersehen mit der gebürtigen Bremerin Michelle Ulbrich, die seit der Rückrunde auf Leihbasis in München spielt.

HSV-Frauen dominieren die Anfangsphase

Über 8.000 Werder-Fans feuerten ihr Team in Hamburg an.

Mit akustischer und optischer Unterstützung starteten die Bremerinnen in die Partie. Das Werder-Wappen und der Schriftzug "Die einzig wahre Raute" zierten den Gästeblock. Die ersten Großchancen gingen allerdings an den Zweitligisten. HSV-Mittelstürmerin Christin Meyer scheiterte an Werder-Keeperin Livia Peng (15.), Vildan Kardesler (16.) und Lisa Baum (25) verfehlten das Tor.

Die erste erwähnenswerte Gelegenheit für Werder gab es nach einer halben Stunde. Tuana Mahmoud verpasste Maja Sternards Hereingabe nur knapp, Hamburgs Stöckmann hatte den Ball rechtzeitig weggespitzelt. Eine ähnliche Chance ließ Sternad wenige Minuten darauf ebenfalls liegen (36.).

Halbzeit zwei ging denkbar unglücklich los für die Gäste. Werders Saskia Matheis erhielt für eine Grätsche an der Strafraumkante ihre zweite Gelbe Karte des Tages. Die 27-jährige Mittelfeldspielerin, die im Nordderby als Rechtsverteidigerin agierte, musste den Platz verlassen. Spielerisch nahm das Niveau in der zweiten Halbzeit ab. Stattdessen wurde es zunehmend körperlich.

Ereignisreiche Schlussphase in Hamburg

In der 81. Minute wurde es dann ganz still im Volkspark: Hamburgs Torfrau Inga Schuldt verschätzte sich bei einem Rückpass, ging dem Ball nicht entgegen. Sophie Weidauer schaltete schnell, eroberte den Ball und legte ihn an Schuldt vorbei. Letztlich musste sie nur noch einschieben. Das entscheidende Tor – scheinbar.

Sarah-Vanessa Stöckmann bejubelt den 1:1-Ausgleich.

Denn der HSV hatte noch eine Antwort parat: In der 90. Minute landete ein HSV-Freistoß zunächst an der Latte, sprang dann an Sarah-Vanessa Stöckmanns Kopf und landete dann in Livia Pengs Tor – 1:1. Ekstase im Volksparkstadion.

Das Spiel ging in die Verlängerung. Die Spielerinnen bissen und kämpften, gingen an ihr Maximum. Am Endes des Kraftakts war es erneut Sophie Weidauer, die Schuldt aus zehn Metern überwinden konnte. Die eingewechselte Verena Wieder erhöhte kurz vor Abpfiff auf 3:1.

