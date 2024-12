buten un binnen Schöne Bescherung: Werder träumt mit 25 Punkten von Europa Stand: 21.12.2024 20:02 Uhr

Der 4:1-Sieg gegen Union Berlin bescherte den Bremern nicht nur einen perfekten Dezember, sondern lässt sie auch als heißen Europapokalanwärter in die Winterpause gehen.

Von Petra Philippsen

Nach dem Abpfiff war die Werder-Weihnachtsparty im Bremer Weser-Stadion schnell in vollem Gange. Zu schön fühlte sich für die Anhänger der Grün-Weißen dieser 4:1-Sieg gegen Union Berlin an, der Werder mit satten 25 Punkten nach 15 Spielen zunächst schon auf Rang sechs der Tabelle schiebt.

"Werder Bremen international" schallte es fröhlich von den Tribünen, an der Weser wird in dieser Weihnachtspause nun von Europa geträumt. Und das wohl zu recht.

Wir sind froh, mit einem guten Spiel und einem guten Ergebnis in die Pause zu gehen. Das war ein sehr guter Jahresabschluss von uns.

(Werder-Trainer Ole Werner in der ARD)

"Die Hinrunde war perfekt"

Für Werder war es ein perfekter Dezember mit dem vierten Sieg im vierten Spiel, zudem gelang der zweite Heimsieg der Saison. Der Sportliche Leiter Peter Niemeyer ging sogar noch weiter: "Ich würde sagen, dass die Hinrunde perfekt war."

Nicht nur diese Hinrunde lief optimal für Werders Verhältnisse, auch das gesamte Kalenderjahr bestärkt den Verein darin, dass der Weg mittelfristig wieder Richtung Europa führen könnte. Denn die Bremer haben es mit 51 Punkten auf Rang sechs der Jahrestabelle 2024 geschafft. "Da können wir sehr selbstbewusst von einer Weiterentwicklung sprechen", betonte Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz.

Werder glänzt durch Konstanz

Auch Trainer Ole Werner will so früh in der Saison noch nicht zu viel auf die Tabelle geben, sagte aber in der ARD: "Mich freut die Anzahl der Punkte, denn das spricht dafür, dass wir sehr konstant sind und gute Leistungen zeigen." Die Tabelle sei eng und werde eng bleiben, ist sich Werner sicher.

Umso mehr kann Werder mit einem guten Gefühl in die kurze Winterpause gehen und sich darüber freuen, dass "wir guten Fußball spielen, der sich in Punkten niederschlägt", so Werner. Doch nun gilt es, diese Leistungen mit ins nächste Jahr hinüberzunehmen. "Natürlich haben wir jetzt einen Lauf, aber wir wollen nach der Winterpause so weitermachen", betonte Marco Grüll, der mit seinem Doppelpack nach Startschwierigkeiten wohl endgültig bei Werder angekommen ist.

"Mannschaft ist hungrig und kommt über die Gemeinschaft"

Momentan läuft es bei Werder, auch wenn die strauchelnden Unioner beim Jahresabschluss ein dankbarer Gegner für die Bremer waren. "Alles auf dem Platz passt und im Moment haben wir einfach viel Spaß", meinte Derrick Köhn. Und dass der Teamgeist bei Werder stimmt, dürfte sicherlich helfen, wenn die Zeiten wieder schwieriger werden für die Bremer.

Auch Clemens Fritz betonte, dass die Leistungen kein Selbstläufer sind und Werder immer wieder ans Limit gehen muss, um erfolgreich zu sein. Doch die Hoffnung bei Werder ist eben tannengrün in diesen Tagen.

Aber wir haben ein Trainerteam, dass der Mannschaft einen klaren Plan vorgibt und wir haben eine Mannschaft, die sehr hungrig und gewillt ist und absolut über die Gemeinschaft kommt. Das ist das, was uns auszeichnet und was wir in den nächsten Wochen und Monaten brauchen.

(Werders Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz)

