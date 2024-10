buten un binnen "Reise noch nicht vorbei": Pinguins wollen in der Königsklasse mehr Stand: 16.10.2024 16:51 Uhr

Den Einzug ins Achtelfinale der Champions League konnten die Bremerhavener aufgrund des straffen Zeitplans nicht feiern. Schon am Freitag geht es für sie in der DEL weiter.

Von Karsten Lübben und Ariane Wirth

Mit einem historischen Erfolg im Gepäck kam der Mannschaftsbus der Fischtown Pinguins am Mittwoch um 15:15 Uhr wieder an der Eisarena an. Durch das 2:3 nach Verlängerung gegen Skelleftea AIK sind die Bremerhavener erstmals in ihrer Geschichte in das Achtelfinale der Champions League eingezogen.

"Die Mannschaft hat sich das mit den guten Leistungen verdient. Da sind wir als gesamte Organisation stolz drauf". sagt Coach Alexander Sulzer im Gespräch mit buten un binnen. Die Pinguins zeigten in Schweden einmal mehr Mentalität und holten im letzten Drittel durch die Treffer von Matthew Abt in der 47. Minute und Ziga Jeglic (50.) einen 0:2 Rückstand noch auf und erzwangen die Verlängerung.

Das Achtelfinale soll nicht die Endstation sein

Der dadurch gesicherte Punktgewinn brachte die Bremerhavener ins Achtelfinale. Mit einem Durchschnitt von 1,67 Punkten pro Partie (zehn Zähler aus sechs Spielen) ist ihnen am Mittwoch bei den sechs noch ausstehenden Spielen der Konkurrenz der Einzug in die K.o.-Runde nicht zu nehmen. Anders wäre dies gewesen, wenn sie nicht noch den wichtiger Zähler gerettet hätten. Dann läge ihr Punktedurchschnitt lediglich bei 1,50 – und das Aus wäre besiegelt gewesen.

"Das ist so ein bisschen die Spitze auf dem, was die letzten Jahre aufgebaut wurde", freut sich Teammanager Sebastian Furchner. "Unter den Top16-Vereinen in Europa zu sein, ist natürlich eine tolle Auszeichnung für die Organisation, die Fans und die Leute, die hier den Grundstein für alles gelegt haben." Gleichwohl: Das Achtelfinale soll nicht das Ende aller Träume sein. Die Pinguins wollen mehr.

Die Jungs ernten jetzt den Erfolg. Aber die Reise ist ja noch nicht vorbei. Wir haben nur das nächste Level erreicht.

(Sebastian Furchner im Gespräch mit buten un binnen)

Achtelfinal-Gegner wird noch ermittelt

Auf wen die Bremerhavener im Achtelfinale treffen werden, entscheidet sich am Mittwochabend. Einen Wunschgegner, beteuert Sulzer, habe er nicht. Das Hinspiel wird am 12. oder 13. November stattfinden. Das Rückspiel steht eine Woche später am 19. oder 20. November an. Zuvor sind die Pinguins bereits am Freitag um 19:30 Uhr im Heimspiel gegen die Frankfurt Lions gefordert. Gefeiert werden konnte deshalb am Dienstagabend nicht. Auch nach der Ankunft an der Eisarena fuhren die Spieler in der Nacht rasch nach Hause, um zu regenerieren.

Nach wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Serie wollen die Bremerhavener wieder einmal als Gewinner vom Eis gehen. Einfach wird dies jedoch nicht, denn die Frankfurter spielen bisher eine gute Saison und liegen aktuell auf dem fünften Platz in der Tabelle. "Das ist eine tolle Mannschaft, gerade offensiv", analysiert Furchner. "Es wird wider eine große Challenge für uns."

