Nach Leverkusen-Eklat Werder suspendiert Naby Keita bis zum Saisonende

Weil er sich beim Auswärtsspiel gegen Leverkusen geweigert hat als Ersatzspieler auf der Bank zu sitzen, hat Werder Bremen Naby Keita bis zum Saisonende suspendiert. Zudem muss der 28-Jährige eine laut Werder "erhebliche Geldstrafe" bezahlen.

"Wir verurteilen die rassistischen Kommentare in den sozialen Medien gegen Naby Keita aufs Schärfste", teilten die Bremer beim Kurznachrichtendienst X mit. Menschenverachtende Äußerungen seien "nicht mit den Werten des SV Werder vereinbar", so der Klub weiter: "Wer solche Kommentare schreibt, kann kein Fan unseres Vereins sein. Klare Kante gegen Rassismus!"

Der Mittelfeldspieler hatte sich am Sonntag geweigert, beim Auswärtsspiel in Leverkusen zum Kader zu gehören. Zuvor hatte Keita erfahren, dass er trotz zahlreicher Ausfälle nicht in der Startelf stehen werde. Der 29-Jährige war daraufhin nicht mit nach Leverkusen gereist, sondern nach Hause gefahren. "Mit dieser Aktion hat er sein Team in einer sportlich und personell angespannten Situation im Stich gelassen und sich über die Mannschaft gestellt. Das können wir nicht zulassen", sagte Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz.

Werder schmeißt Keita bis Saisonende aus der Mannschaft

Wie die Bremer zuvor bekanntgegeben hatten, wird Keita vorerst nicht mehr mit der Mannschaft trainieren und sich auch nicht in der Kabine aufhalten. Zudem muss Keita eine laut Werder "erhebliche Geldstrafe" bezahlen. "Wir benötigen in dieser Phase der Saison den vollen Fokus auf die ausstehenden Spiele und ein Team, das ganz eng zusammensteht", sagte Fritz.

Daher waren unsere Maßnahmen alternativlos.

(Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz)

Für Keita ist seine Zeit bei Werder somit um ein weiteres ruhmloses Kapitel reicher. Der Ex-Liverpooler war im vergangenen Sommer als Königstransfer nach Bremen gewechselt und hatte an der Weser eine große Euphorie entfacht. Auch wegen zahlreicher Verletzungen konnte der Nationalspieler von Guinea die Erwartungen aber nicht erfüllen. Der Champions-League-Sieger von 2019 kam bislang nur zu fünf Einsätzen bei Werder. Ob weitere grün-weiße Spielminuten in der kommenden Saison hinzukommen, darf zumindest bezweifelt werden.

