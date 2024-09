Infografik Preise im Vergleich: Das kosten Bier und Bratwurst in der Regionalliga Stand: 22.09.2024 09:48 Uhr

Sechs Euro kostete das Bier zwischenzeitlich beim Bremer SV. Mittlerweile liegen die Waller, genauso wie Werders U23, beim Preisvergleich im Mittelfeld der Liga.

Von Karsten Lübben

Der Bremer SV meldete "ausverkauft", als er am 18. August im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn spielte. Wer häufiger den Weg in das Stadion am Panzenberg findet, rieb sich wohl ein wenig verwundert die Augen. Gleich sechs Euro mussten die Fans auf den Tisch legen, wenn sie ein Bier (0,5 Liter) kaufen wollten. Damit lag der Bremer SV preislich sogar noch über Werder. Im Weser-Stadion müssen die Anhänger der Grün-Weißen 5,50 Euro für 0,5 Liter Bier zahlen. Damit steht der SVW in der Bundesliga, gemeinsam mit dem FC Bayern, an der Spitze der Preistabelle.

Bei den Heimspielen des Bremer SV erhalten Fans mittlerweile wieder für 4,50 Euro ein Bier. Für eine Bratwurst müssen sie 3,50 Euro hingelegen.

Mittlerweile ist der Preis beim Bremer SV wieder gesunken. "Unserem Caterer fehlten zeitweise, vor allem für den Ansturm beim DFB-Pokal-Spiel, genügend Becher für 0,4 Liter. Deshalb gab es zwischendurch 0,5-Liter-Becher. Davon hatte er genug, weil er auch Festivals organisiert", sagt Bastian Fritsch, Vorstand für Marketing und Kommunikation beim Bremer SV, buten un binnen. Weil mehr Bier im Becher war, hatte der Caterer demnach den Preis zwischenzeitlich auf sechs Euro angehoben.

Inzwischen wurden neue Becher mit der Füllmenge 0,4 Liter geliefert. Beim Heimspiel am 8. September gegen den TSV Havelse zahlten die Fans 4,50 Euro für ein Bier (0,4 Liter). Nachdem der BSV zuvor in der Regionalliga Nord mit sechs Euro für 0,5 Liter der teuerste Klub der Liga war, liegt er nun in der Preistabelle im Mittelfeld der Liga.

Günstigstes Bier der Liga gibt es bei Phönix Lübeck

Spannend dabei: Becher mit der Füllmenge 0,5 Liter werden in der Liga lediglich bei den Heimspielen von Werders U23 und bei Kickers Emden ausgegeben. Bei beiden kostet das Bier fünf Euro. 0,4 Liter schenken neben dem Bremer SV auch der VfB Oldenburg, der VfB Lübeck, Teutonia Ottensen, die U21 des Hamburger SV (jeweils 4,50 Euro) sowie Weiche Flensburg, die U23 von Holstein Kiel und der SSV Jeddeloh II (jeweils vier Euro) aus. Am günstigsten in der Liga ist das Bier bei Phönix Lübeck. Die 0,4 Liter kosten dort lediglich 3,50 Euro.

Becher mit der Füllmenge 0,3 Liter gehen beim Bier in der Liga beim SV Todesfelde, der U23 des FC St. Pauli, Eintracht Norderstedt, der SV Drochtersen/Assel, dem SV Meppen und BW Lohne für 3,50 Euro über den Tresen. Der TSV Havelse nimmt dafür 50 Cent weniger, nämlich drei Euro. Für eine bessere Vergleichbarkeit haben wir alle Bierpreise auf die Füllmenge 0,5 Liter hochgerechnet.

Externe Inhalte von Datawrapper

Datawrapper öffnen

Das Resultat: Am teuersten ist das Bier beim SV Todesfelde, bei der U23 des FC St. Pauli, bei Eintracht Norderstedt, der SV Drochtersen/Assel und BW Lohne – also bei den Klubs, die alle 3,50 Euro für 0,3 Liter Bier nehmen. Der Preis für 0,1 Liter liegt hier bei 1,17 Euro.

Günstigste Bratwurst gibt es für 3 Euro

Alle Klubs in der Regionalliga Nord verkaufen auch Bratwürste bei ihren Heimspielen. Hier liegt der VfB Lübeck mit einem Preis von 4,50 Euro an der Spitze. Vier Euro kostet die Bratwurst bei Werders U23 und Weiche Flensburg.

Beim Bremer SV, dem SV Todesfelde, der U23 des FC St. Pauli, Eintracht Norderstedt, BW Lohne, dem VfB Oldenburg, Teutonia Ottensen, der U21 des Hamburger SV, der U23 von Holstein Kiel, Kickers Emden und Phönix Lübeck werden jeweils 3,50 Euro gefordert. Am günstigsten ist die Bratwurst bei der SV Drochtersen/Assel, dem SSV Jeddeloh II, dem TSV Havelse und dem SV Meppen. Diese vier Klubs nehmen jeweils drei Euro für eine Bratwurst.

