buten un binnen Pinguins vor den Play-offs: "Es ist die beste Zeit des Jahres" Stand: 14.03.2025 17:28 Uhr

Am Sonntag (15 Uhr) steht für die Bremerhavener das erste Spiel im Viertelfinale gegen die Kölner Haie an. Die Torwartfrage lässt Coach Alexander Sulzer noch offen.

Von Karsten Lübben

Die Vorfreude ist vor dem Start der Play-offs bei Sebastian Furchner groß. "Es ist die beste Zeit des Jahres. Nicht nur als Spieler, sondern auch in offizieller Funktion", sagt der Teammanager der Fischtown Pinguins. "Darauf arbeitest du das ganze Jahr hin. Du kannst eine Saison vergolden oder alles in die Tonne treten."

Nachdem die Bremerhavener die reguläre Saison in der DEL auf dem 3. Platz beendet haben, gehen sie mit viel Selbstbewusstsein in die Duelle mit den Kölner Haien. "Die Jungs sind heiß. Wir freuen uns auf den Sonntag", betont Coach Alexander Sulzer.

Steht Gudlevskis oder Franzreb im Tor?

Nach der Vize-Meisterschaft in Bremerhaven hoffen die Pinguins erneut auf einen richtigen Lauf in den Play-offs. Das Ziel, dieses Mal sogar die Meisterschaft zu holen, will allerdings keiner ausgeben.

Stattdessen soll ein Schritt nach dem anderen gegangen werden. Zunächst einmal müssen die Bremerhavener die Kölner ausschalten. Noch nicht verraten will Sulzer, welcher Keeper in den Play-offs spielen darf. Mit Kristers Gudlevskis und Maximilian Franzreb verfügt er gleich über zwei herausragende Torhüter. Denkbar ist auch, dass es ein Wechselspiel zwischen den Pfosten geben wird.

Vor den Play-offs gab es etwas Ruhe für die Spieler

Nach dem Ende der regulären Saison konnten die Pinguins ein wenig Belastungssteuerung betreiben. Schließlich mussten sie nicht in den Pre-Play-offs ran. Sulzer gab seinen Spielern dabei die Möglichkeit, noch etwas mehr Zeit mit ihren Familien zu verbringen. Schließlich könnte es in den Play-offs Schlag auf Schlag gehen, sodass auch wieder viele Auswärtsspiele in kurzer Zeit anstehen.

Nach dem Auftakt der Viertelfinal-Serie am Sonntag sind die Pinguins am Dienstagabend um 19:30 Uhr im zweiten Spiel in Köln gefordert. Anreisen werden die Bremerhavener bereits am Montag, denn die Strapazen sollen so gering wie möglich gehalten werden.

Mehr zu den Fischtown Pinguins:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 14. März 2025, 18:06 Uhr