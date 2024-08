buten un binnen Oldenburger Kitesurfer Maus will bei Olympia unter die ersten 4 Stand: 01.08.2024 13:10 Uhr

Jannis Maus ist sich sicher, dass die schwierigen Gegebenheiten in Marseille ein Vorteil für ihn sein werden. Das Kitesurfen ist neu unter den olympischen Sportarten.

Von Karsten Lübben und Jagoda Matic

Jannis Maus lebt seinen Traum. Der Kitesurfer aus Oldenburg ist bei Olympia dabei und nahm am Freitag auch an der Eröffnungsfeier in Paris teil. "Bei der größten Sportveranstaltung der Welt teilnehmen zu dürfen, das ist eine Mega-Ehre", erzählt Maus im Gespräch mit buten un binnen. "Es ist vor allem Vorfreude, die sich in meinem Kopf abspielt."

Im vergangenen Jahr holte der gebürtige Cuxhavener den vierten Platz bei den European Championships in England und Rang fünf bei der WM in Frankreich. Wenn er nicht gerade auf dem Wasser unterwegs ist, schreibt er an seiner Doktor-Arbeit im Themenbereich der Erneuerbaren Energien. Schon seit er zehn Jahre alt ist, kitet er. Bei den Olympischen Spielen 2024 gehört die Sportart erstmals zum Programm.

Maus: "Ich bin auf einem sehr guten Weg"

Mit einer Geschwindigkeit von mehr als 70 Stundenkilometer ist Maus auf dem Wasser unterwegs. Duellieren wird er sich bei Olympia mit 20 anderen Kitesurfern. Nicht in Paris, sondern in Marseille, an der Côte d’Azur. Die Gegebenheiten dort sind durch die starken Winde und die Hitze nicht einfach. Maus glaubt jedoch, dass ihm diese durchaus entgegenkommen werden.

Ich bin eher ein Fahrer, der sehr sehr gut auf drehende Winde eingehen und sehr gut damit umgehen kann. Von daher ist es für mich ein Vorteil, dass es hier nicht ganz so einfach ist wie vielleicht am Gardasee oder anderen prominenten Spots, wo ganz konstant der Wind weht.

(Jannis Maus )

Am Sonntagmittag ist Maus gefordert. Sein Ziel ist einer der ersten vier Plätze. "Mein Gefühl ist sehr, sehr gut", sagt der 28-Jährige. "Durch auch die letzten Wettkämpfe, die wir vor allem im Frühling gefahren sind, und das Training, das ich im Winter absolviert habe, habe ich gemerkt, dass ich sehr sehr fokussiert und auf einem sehr, sehr gutem Weg bin."

