buten un binnen Nun endgültig fix: Werder verabschiedet sich von Borré Stand: 06.03.2024 18:22 Uhr

Die Hängepartie um Rafael Borré ist endlich beendet. Werder Bremen hat am Mittwoch den Wechsel des kolumbianischen Leih-Stürmers zu Porto Alegre offiziell bestätigt.

Leih-Stürmer Rafael Borré verlässt Fußball-Bundesligist Werder Bremen und schließt sich Internacional Porto Alegre an. Den sofortigen Wechsel hatte der brasilianische Erstligist bereits am Dienstagabend verkündet. Am Mittwoch bestätigte auch Werder offiziell den Transfer.

Borrés Stammverein Eintracht Frankfurt hatte sich mit den Brasilianern bereits im Januar auf einen Transfer im Sommer verständigt. Da der Angreifer aber noch für die laufende Rückrunde an die Bremer verliehen war, gestalteten sich die Verhandlungen zwischen den drei Klubs schwierig.

Werder entschied sich am Ende um

In den Sozialen Medien hatten Fans und letztlich auch der Klub Porto Alegre mit dem Hashtag #FreeBorre die Freigabe des 28-Jährigen gefordert. Am Flughafen in Porto Alegre wurde Borré bereits von Fans frenetisch empfangen.

Wir hatten in den vergangenen Wochen immer betont, dass wir unsere Situation abwarten müssen und Ende Februar bewerten können, ob ein frühzeitiger Wechsel für uns vorstellbar ist. Dies ist nun der Fall, daher haben wir dem Wechsel zugestimmt.

(Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz)

Werders Fritz lobt Borrés professionelles Verhalten

Borré war zur Saison 2021/22 aus Argentinien nach Frankfurt gewechselt. In derselben Spielzeit gewann der Torjäger mit den Hessen die Europa League. Im Finale von Sevilla gegen die Glasgow Rangers erzielte er zunächst das Ausgleichstor und im Elfmeterschießen dann den entscheiden Treffer. In der aktuellen Saison traf Borré in 19 Spielen vier Mal.

Für Rafa waren die letzten Monate sicher nicht einfach. Erst kurz vor dem Ende der Transferperiode gekommen, ging es direkt zur Nationalmannschaft. Dennoch hat er bei uns gleich Leistung gezeigt und mit dem Team wichtige Punkte geholt.

(Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz)

Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz betonte in der Mitteilung des Vereins weiter, dass sich Borré "bis heute voll und ganz auf Werder konzentriert" habe, obwohl sein Wechsel nach Braslilen im Sommer bereits feststand. "Daher wünschen wir ihm nur das Beste in Brasilien", so Fritz.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 3. März 2024, 19:30 Uhr