buten un binnen Noch 3 Tischtennis-Duelle: Werder gibt im Hinrundenendspurt Vollgas Stand: 28.11.2024 18:21 Uhr

Die knappe Niederlage gegen Rekordmeister Düsseldorf war bitter. Doch es bestätigt die Bremer auch, dass sie in dieser Bundesliga-Saison weiter zu den Besten gehören.

Von Petra Philippsen

Manchmal ist es im Tischtennis schon kurios. Werder Bremen und Borussia Düsseldorf hatten sich am Mittwochabend einen hochklassigen Bundesliga-Schlagabtausch geliefert und beide Teams dabei am Ende jeweils 194 Punkte gewonnen. Ausgeglichener geht es nicht, aber Unentschieden gibt es im Tischtennis eben nicht. Und eigentlich hatte Werder nur ein einziger Punkt zum Sieg über den Rekordmeister gefehlt.

Das Bremer Doppel aus Kirill Gerassimenko und Andrej Putuntica hatte im fünften Satz beim Stand von 10:9 einen Matchball – doch er wollte nicht gelingen. So holten sich die Düsseldorfer mit 12:10 den Sieg und den 3:2-Erfolg über Werder in einem packenden Duell in pickepacke voller Bremer Halle.

Ein Ball hat heute entschieden, das war wirklich eine harte Niederlage für uns und wir sind enttäuscht. Man sieht einfach, wie hauchdünn die Unterschiede im Tischtennis manchmal sind.

(Werder-Profi Mattias Falck bei buten un binnen)

Werder will weiter überraschen

Und wie eng es in dieser Saison in der vielleicht am stärksten besetzten Bundesliga aller Zeiten zugeht, war an den ersten acht Spieltagen der Hinrunde zu beobachten. Mit Ausnahme von Fulda, das sich vor allem dank Dimitri Ovtcharov erst eine Niederlage geleistet hat und das neue Topteam der Liga ist, ist das Kräftemessen so offen wie nie.

Die Liga zeigt, dass viele Vereine Punkte gelassen haben. Wir werden noch viele Überraschungen erleben in dieser Saison.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

Positiv überraschen möchte auch Werder weiterhin, denn trotz der knappen Niederlage gegen Düsseldorf mischen die Bremer kräftig im Kampf um die vier Play-off-Plätze mit. Die ersten vier Spieltage blieben sie ungeschlagen und führten die Liga gar an, nach dem Rückschlag beim Abschiedsspiel von Timo Boll liegt Werder immer noch auf dem vierten Rang.

"Bestätigung, dass unser Weg richtig ist"

Werders Kirill Gerassimenko ist besonders zum Saisonstart mit viel Selbstvertrauen nach seinem erfolgreichen Sommer, unter anderem bei de Olympischen Spielen, aufgetreten.

Und unter den Top Vier wollen die Bremer bis zum Ende der Hinrunde vor Weihnachten auch bleiben. "Das wollen wir unbedingt", betonte Trainer Cristian Tamas: "Wir sind gut drauf. Wir hatten eine kurze Schwächephase, als die Jungs viel bei Turnieren unterwegs waren. Aber gegen Düsseldorf habe ich auch sehr viel Positives gesehen und selbst die Niederlage ist eine kleine Bestätigung für uns, dass der Weg richtig ist."

Mattias Falck hatte Werder am Mittwoch wieder angeführt und mit zwei starken Auftritten im Spiel gehalten. Im Duell mit Boll untermauerte der Schwede erneut, dass er nach seiner Leistenoperation im Sommer seine Bestform inzwischen wiedergefunden hat. Gerassimenko hatte seit dem Sommer neues Selbstvertrauen getankt und spielte zum Saisonbeginn auf Position eins bei Werder. Neuzugang Putuntica fügte sich ebenso gut ein, so dass Tamas nun besser taktieren kann. Werder ist weniger ausrechenbar als früher.

3 Spiele zum Hinrundenendspurt bis Weihnachten

"Wir können bei der Aufstellung jetzt mehr variieren", betonte Falck, "und wir haben bei den Topteams wie Fulda, Saarbrücken und Ochsenhausen gezeigt, dass wir sie sogar auswärts schlagen können." Auch Boll ist der Lauf der Bremer Konkurrenz nicht entgangen. Und so schließt der Altmeister auch nicht aus, dass sich ihre Wege im Final Four um die Deutsche Meisterschaft noch einmal kreuzen könnten: "Werder ist ein echtes Topteam, ich glaube, dass sie es ins Final Four schaffen werden."

Im Pokal stehen die Bremer bereits im Halbfinale, in der Liga soll es ebenso weit gehen. Um den Platz erst einmal zum Ende der Hinrunde zu festigen, stehen für Werder bis Weihnachten noch drei knifflige Spiele an. Zwei auswärts, eins zuhause. Bergneustadt mit dem deutschen Spieler der Stunde Benedikt Duda ist dabei immer herausfordernd, Bad Königshofen auch ein stets schwer ausrechenbarer Gegner und Aufsteiger Bad Homburg hat mit dem Schweden Kristian Karlsson eine echte Waffe verpflichtet.

Wenn wir unseren Platz in den Top Vier behaupten wollen, sind das Gegner, die wir schlagen müssen. Leicht wird es nicht, aber gerade der Auftritt in den letzten Spielen gibt uns Rückenwind und Mut, dass unsere harte Arbeit im Training fruchtet.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

Mehr zum Tischtennis:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 29. November 2024, 18:06 Uhr