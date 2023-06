buten un binnen Neuer Bundesliga-Spielplan: Gegen wen spielt Werder zum Start? Stand: 30.06.2023 08:04 Uhr

Heim- oder Auswärtsspiel für Werder? Wer ist der Gegner? Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) veröffentlicht heute Mittag den Spielplan der neuen Bundesliga-Saison.

Die Bundesliga-Saison in der Spielzeit 2023/2024 beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel, in dem Titelverteidiger Bayern München gesetzt ist. Nur der Gegner ist noch nicht bekannt.

Nach dem 16. Spieltag am 19. und 20. Dezember geht es in die Winterpause, die bereits am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.

Werder Bremen hat seinen Fans vorab zum Saisonbeginn bereits mitgeteilt, dass es eine Änderung im Ticket-Vorverkauf gibt. Werder wird ab sofort nur noch Vereinsmitgliedern ermöglichen, Tageskarten für Spiele vorzubestellen.

