buten un binnen Mit Köpfchen zum Werder-Sieg und 4 weitere Fakten zum Mainz-Spiel

Stürmen die Bremer nach zwei Dreiern in Serie zum nächsten Erfolg? In der Vergangenheit reiste Werder häufig gern nach Mainz — zudem ist bei den 05ern aktuell der Wurm drin.

1. Mainz plagt Sieglos-Serie

Die 05er sind bereits seit acht Bundesliga-Spielen ohne Sieg. Einzig Darmstadt wartet mit zwölf Partien noch länger auf einen eigenen Dreier. Mehr noch: Kein anderer Bundesligist gewann in der aktuellen Saison so selten wie die Rheinhessen. Lediglich beim 2:0 gegen RB Leipzig am 10. Spieltag — der ersten Partie nach der Trennung von Coach Bo Svensson — gingen die Mainzer als Sieger vom Platz.

2. Werder zeigt sich formstark

Die Bremer hingegen haben zuletzt erstmals in der laufenden Spielzeit zwei Siege hintereinander geholt (1:0 gegen Bayern München und 3:1 gegen den SC Freiburg). Mit aktuell Platz 9 feiern die Grün-Weißen momentan ihre beste Tabellen-Platzierung in dieser Spielzeit. Inzwischen ist Werder sogar seit sechs Partien ungeschlagen — so lange wie noch nie seit dem Wiederaufstieg vor anderthalb Jahren.

3. Die Werder-Offensive zündet

Ist in Top-Form: Werder-Flitzer Justin Njinmah.

Während die Bremer in den ersten 13 Spielen ganze fünfmal ohne eigenen Treffer blieben, befindet sich die grün-weiße Sturmreihe mittlerweile in Top-Form. In jedem der vergangenen sechs Spiele gelang Werder mindestens ein eigener Treffer.

Vor allem Justin Njinmah, der zuletzt viermal in Folge in der Startelf stand und dabei doppelt traf, spielt sich immer mehr ins Rampenlicht. Zudem dürfte das Aufeinandertreffen mit Mainz bei dem 23-Jährigen einige positive Erinnerungen wecken: Beim 4:0-Heimsieg in der Hinrunde gelangen Njinmah nach seiner Einwechslung sowohl seine erste Bundesliga-Vorarbeit als auch sein erster Treffer im Oberhaus.

4. Werder reist gern nach Mainz

Seit die Mainzer vor 20 Jahren erstmals in die Bundesliga aufgestiegen sind, feierte Werder schon neun Auswärtssiege bei den Rheinhessen — und damit so viele wie bei keinem anderen Verein. Mehr noch: Bei keinem anderen Bundesliga-Konkurrenten weisen die Bremer eine so gute Auswärtsbilanz aus wie gegen Mainz.

5. Werder ist vorne kopfballstark, Mainz hinten nicht

In der aktuellen Saison erzielten die Bremer schon acht Kopfballtore. Einzig Bayern traf mit elf Torerfolgen häufiger per Kopf. Im Duell mit Mainz dürften Treffer aus der Luft ein geeignetes Mittel zum Erfolg sein: Das Team von Trainer Jan Siewert kassierte mit zehn Toren die meisten Kopfballgegentreffer aller Bundesligisten.

