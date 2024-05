buten un binnen Lührßen verlässt nach 12 Jahren Werder und wechselt nach Frankfurt Stand: 08.05.2024 12:48 Uhr

Nina Lührßen wird die Bremerinnen nach dieser Saison verlassen. Die 24-jährige Außenbahnspielerin hat sich für einen Wechsel zu einem Topklub der Bundesliga entschieden.

Die gebürtige Bremerin hat in dieser Saison 18 Spiele für die Werder-Frauen bestritten und dabei zwei Tore erzielt und acht weitere vorbereitet. Mit ihren Leistungen konnte sie Eintracht Frankfurt auf sich aufmerksam machen.

Der Topklub vom Main liegt aktuell auf dem dritten Platz der Tabelle und wird voraussichtlich die Qualifikationsspiele zur Champions League erreichen. Auch in dieser Saison mischten die Frankfurterinnen in der Königsklasse mit. Dort schieden sie in der Gruppenphase aus. Am Main wird Lührßen alsbald mit Pia Wolter, die ebenfalls aus Bremen stammt, in einem Team spielen.

Lührßen hat insgesamt zwölf Jahre für Werder gespielt. Entsprechend schwer fällt ihr der Abschied. "Die Raute habe ich immer voller Freude und Stolz getragen und sie wird für immer in meinem Herzen bleiben", schreibt sie in einem Posting auf Instagram.

Externe Inhalte von Instagram

Instagram öffnen

Lührßen soll in Frankfurt für Offensivdrang sorgen

"Trotzdem wollte ich nun eine Veränderung und freue mich, mit der Eintracht wieder für einen Traditionsverein zu spielen", erklärt Lührßen in einer Mitteilung der Frankfurterinnen. "Ich denke, ich kann als Außenverteidigerin viel Schnelligkeit mitbringen, bin gut im Eins gegen Eins, und will zudem mit meinen Flanken und Standards dem Team weiterhelfen.“

Niko Arnautis, Frankfurts Cheftrainer und Sportlicher Leiter, lobt Lührßens "zahlreiche Scorerpunkte". Er freut sich auf eine Spielerin, die mit Schwung und Dynamik auf der Außenbahn für Offensivdrang sorgen soll.

Externe Inhalte von X

X öffnen

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 8. Mai 2024, 12 Uhr