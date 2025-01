buten un binnen Lange Pause, leichter Gegner? Werder-Fußballerinnen starten in Potsdam Stand: 31.01.2025 19:27 Uhr

Sechs Wochen Pause, nun geht es am Samstag um 14 Uhr zu den Tabellenletzten: Die Bremerinnen sind gerüstet für den Restart – und die Kapitänin ist wieder an Bord.

Von Petra Philippsen

Für die Fußballer von Werder Bremen hatte sich die Winterpause in dieser Saison eher wie ein kurzes Intermezzo angefühlt. Bei den Fußballerinnen war es dagegen eine ausgedehnte sechswöchige Auszeit.

Da in der Frauen-Bundesliga nur zwölf Mannschaften am Start sind, sind die Pausen in der Saison dementsprechend länger. So hat das Bremer Team von Trainer Thomas Horsch die XXL-Vorbereitungszeit mit drei Testspielen überbrückt. Ergebnis: zwei Siege, eine Niederlage. Doch entscheidend wird es erst am Samstag ab 14 Uhr wieder bei Turbine Potsdam.

Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und es um Punkte geht. Man merkt den Spielerinnen an, dass sie wieder wollen.

(Werder-Trainer Thomas Horsch)

Kapitänin Hausicke ist zurück

Der 13. Spieltag, der zweite der Rückrunde, steht für die Werderanerinnen nun an. Trainer Horsch ist zufrieden mit der Vorbereitung und die ersten Gegnerinnen kommen für einen guten Start ins Jahr wohl gerade gelegen. Denn die Potsdamerinnen sind als Aufsteigerinnen mit nur einem Punkt Tabellenletzte.

Für die Bremerinnen, die auf Rang acht liegen, gibt es dagegen gute Nachrichten. Kapitänin Lina Hausicke steht nach ihrem Kreuzbandriss erstmals wieder im Kader. "Dass unsere Kapitänin wieder an Bord ist, hilft uns ungemein", sagt Horsch, "von daher fahren wir mit einem guten Gefühl nach Potsdam und wollen dort die drei Punkte holen."

