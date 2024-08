buten un binnen Knallhart nachgefragt: Hier stellt sich Werders Werner den User-Fragen Stand: 15.08.2024 17:20 Uhr

Johan Micoud oder Diego? Werders Trainer Ole Werner beantwortete bei seinem Radio-Bremen-Besuch die mitunter ungewöhnlichen Fragen der Social-Media-Community.

Von Julian Meiser

"Ich habe kein Problem, Dinge von mir preiszugeben", sagt Ole Werder am Donnerstagmorgen. Vor dem Saisonauftakt im DFB-Pokal in Cottbus ist der Trainer des SV Werder zu Besuch bei Radio Bremen. Bei leichtem Nieselregen sitzt er in Pullover und Hose vor dem Funkhaus – auf dem bronzenen Sofa, direkt neben Loriots Waldmops.

Gut gelaunt beantwortete der 36-Jährige die Fragen, die teils aus der Redaktion, teils von Followerinnen und Followern der buten-un-binnen-Kanäle kommen. Dabei verrät er auch, wer seine fußballerischen Kindheitsidole sind.

Ole Werner beantwortet Social-Media-Fragen

Ole Werner ...

...zu Olympia in Paris: "Ich habe viel geguckt, hat richtig Spaß gemacht. Was ich immer wieder geil finde, ist Moderner Fünfkampf. Weil das so eine verrückte, wahnsinnige Zusammenstellung ist. Das stelle ich mir in der Trainingsarbeit sehr interessant vor."

...auf die Frage, welche Serie ihn richtig amüsiert: "Früher gab's Stromberg. Da konnte ich herrlich drüber lachen."

...über das außergewöhnlichste Trikot, das er besitzt: "Ein Arbeitskollege meines Vaters hat mir mal ein altes Trikot vom FC Genua mitgebracht, weil er Italiener ist. Das ist eins, das nicht viele haben."

...über sein Lieblings-Werdertrikot in dieser Saison: "Ich finde alle drei sehr gelungen auf unterschiedliche Art und Weise. Aber das Heimtrikot gefällt mir schon am besten."

...zum Ex-Bremer Niclas Füllkrug, der nun bei West Ham United spielt: "Ich freue mich für ihn, dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Ich wünsche ihm möglichst viele Tore. Ich hoffe, dass er zweistellig treffen kann in der Premier League."

...über die besten Trickser, die er trainiert hat: "Aus dieser Saison natürlich Mitchell Weiser, Romano Schmid, Justin Njinmah. Das sind die Spieler bei uns, die gut ein Eins-gegen-Eins auflösen können. Aus Kieler Zeiten Jae-sung Lee."

...auf die Frage, ob er Micoud oder Diego bevorzugt: "Micoud!"

...über die Fußballidole seiner Kindheit: "In der Bundesliga Bernd Schneider (...) und der brasilianische Ronaldo."

Ole Werner kündigt Transfers an

Ole Werner ...

...zu möglichen Spielertransfers: "Da sind wir auf der Suche. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass wir in den nächsten zweieinhalb Wochen noch den ein oder anderen Neuzugang präsentieren, der uns verstärkt."

...zu seiner Rolle bei Transfers: "Als Trainer gibst du der Kaderplanung ein Positionsprofil mit. Heißt: Auf welcher Position sind welche Fähigkeiten für deine Spielweise gefragt. Und dann ist es die Arbeit der Kaderplaner und der Verantwortlichen, auf dem Markt aktiv zu sein: Information einzuholen, zu schauen, wo sich Möglichkeiten ergeben, die für uns auch finanziell umsetzbar sind."

Ole Werner zur Vorbereitung: "Es ist sicherlich so, dass wir nicht jedes Testspiel super gespielt haben. Aber das ist für eine Vorbereitung normal, weil du gegen Mannschaften spielst, die auf einem anderen Level sind, weil sie schon ein paar Wochen weiter sind. Wichtig ist, dass man in der Vorbereitung eine körperliche Grundlage legt, nach Möglichkeit auch von schweren Verletzungen verschont bleibt."

Ole Werner zum Spiel bei Energie Cottbus: "Es ist kein leichtes Los. Aber ist trotzdem eines, bei dem wir den klaren Anspruch haben, in die nächste Runde einzuziehen. Wir haben schon vor zwei Jahren dort gespielt, wir kennen die Atmosphäre in Cottbus: Volles Stadion, Traditionsverein. Darauf freut man sich."

