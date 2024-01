buten un binnen "Kleb' den Schiri": Erstes Sticker-Album zu Schiedsrichtern erschienen Stand: 24.01.2024 15:02 Uhr

Mit dem Panini-Heft "Faszination Schiri" will der DFB neuen Referee-Nachwuchs gewinnen. Der Bremer Ex-Schiedsrichter Peter Gagelmann lobt die Aktion.

Immer wenn ein großes Fußball-Turnier ansteht, bricht deutschlandweit das Sammelfieber aus. Ob auf Pausenhöfen, im Büro oder im Familien- und Freundeskreis — unzählige Klebebildchen mit Motiven der kickenden Stars wechseln dann in mal mehr, mal weniger fairen Tauschgeschäften die Besitzer.

Erstmals stehen in einem Sticker-Sammelalbum die Schiedsrichter im Vordergrund.

Bis zur Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land ist es jedoch noch ein wenig hin. Gut also aus Sammler-Sicht, dass in einem neuen Heft nun eine andere Zunft aus der weiten Fußball-Welt in den Fokus rückt: Zum Beginn der Bundesliga-Rückrunde ist das laut Herausgeber erste Stickeralbum über Schiedsrichter erschienen.

32 Seiten und 216 Klebeplätze für aktuelle und ehemalige deutsche Referees umfasst die Panini-Ausgabe "Faszination Schiri", an der auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beteiligt ist. Statt "Tausche Kylian Mbappé gegen Jude Bellingham" könnte es bei künftigen Deals somit heißen "Biete Deniz Aytekin, suche Sven Jablonski".

Bremer Ex-Schiedsrichter Gagelmann lobt die Klebe-Aktion

Der langjährige Bundesliga-Referee Peter Gagelmann freut sich über das eher ungewöhnliche Album. "Das ist einfach eine nette Geschichte, um den Mensch Schiedsrichter näherzubringen", sagt der Bremer im Gespräch mit buten un binnen.

Es gibt immer nur den Schiedsrichter, der im Spiel wahrgenommen wird. Durch so eine Geschichte hat der Schiedsrichter einen anderen Stellenwert.

(Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann zu buten un binnen)

Mit der Aktion möchte der DFB nach eigenen Angaben "Einblicke in die faszinierende Welt der Unparteiischen geben — und auf spielerische Art bestenfalls für den dringend benötigten Schiri-Nachwuchs sorgen". Auf diesen Effekt hofft auch TV-Experte Gagelmann: "Man möchte, dass sich mehr Fußballer mit den Regeln beschäftigen und vielleicht einen Lehrgang machen, in dem sie merken, dass das ein tolles Hobby ist", so der Ex-Schiedsrichter.

Durch die Schiedsrichterei kann man viel Selbstbewusstsein erlangen und Verantwortung übernehmen. Das sind Attribute, die im Leben ganz wichtig sind.

(Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann zu buten un binnen)

