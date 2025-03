DEL-Playoffs "Kämpfen ums Überleben": Fischtown Pinguins müssen gegen Köln gewinnen Stand: 26.03.2025 10:46 Uhr

In der DEL kämpfen die Fischtown Pinguins ums Weiterkommen im Play-off-Viertelfinale. Im fünften Spiel empfangen die Pinguins die Kölner Haie am Abend in Bremerhaven.

Nach dem ersten Sieg im Play-off-Viertelfinale gegen die Kölner Haie ist bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven der Glaube an das Weiterkommen zurück. "Wir haben nach dem 0:2 echte Widerstandskraft gezeigt. Wir glauben fest daran, dass wir die Serie noch drehen können", sagte Torschütze Ziga Jeglic nach dem 5:2 in Spiel vier in Köln, bei dem der Vizemeister ein 0:2 wettmachte.

Wir kämpfen ums Überleben, das hat man heute gesehen.

(Stürmer Nino Kinder nach dem Sieg in Köln bei buten un binnen)

Durch Bremerhavens Sieg am Montag steht es in der Play-off-Serie jetzt nur noch 1:3. Team-Manager Sebastian Furchner glaubt, dass die Play-off-Stimmung nun auch in der Mannschaft angekommen ist. Der Druck ist allerdings enorm, denn Bremerhaven muss heute Abend (19 Uhr) gewinnen, sonst ist die Saison beendet. Gelingt ein Sieg in der heimischen Eisarena, würden die Pinguins auf 2:3 verkürzen.

Aber auch das ist nur ein Zwischenschritt auf dem möglichen Weg ins Halbfinale. Dafür müssten die Pinguins nämlich auch die nächsten beiden Play-off-Spiele gewinnen. In der DEL-Geschichte hat das allerdings noch nie ein Team nach einem 0:3-Rückstand geschafft.

