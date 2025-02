buten un binnen Friedls Bayern-Fluch und 4 weitere Fakten zum Werder-Spiel in München Stand: 06.02.2025 12:05 Uhr

Der SV Werder tritt am Freitagabend um 20:30 Uhr in der Münchner Allianz Arena an.

1. Rekordspiel der Bundesliga-Historie

Zum 116. Mal treffen der FC Bayern und Werder Bremen, die beiden Vereine mit den meisten Bundesliga-Partien, aufeinander – es ist das Rekordduell der Bundesliga-Geschichte. Sowohl die Münchner als auch die Bremer haben nur zwei Bundesliga-Spielzeiten verpasst. Da das bei den Münchnern die ersten beiden Saisons mit nur 16 Vereinen waren, haben sie acht Bundesliga-Spiele mehr auf dem Konto (2.030) als Werder (2.022).

2. Duell der jungen Trainer

Vincent Kompany (38 Jahre) und Ole Werner (36) sind die beiden jüngsten aktuellen Bundesliga-Trainer. Das direkte Aufeinandertreffen fällt aber zumindest an der Seitenlinie aus, Werner sah am zurückliegenden Spieltag gegen Mainz (1:0) von Schiedsrichter Martin Petersen die Rote Karte.

3. Friedls Bayern-Fluch

Marco Friedl kassierte schon in der Hinrunde eine Rote Karte, auch damals im Spiel gegen Mainz 05.

Marco Friedl und Niklas Stark sahen gegen Mainz die Gelb-Rote Karte, erstmals 2024/25 wird keiner der beiden in der Startformation stehen. Friedl hatte schon in der Hinrunde in Mainz Rot gesehen und dann unter anderem bei der 0:5-Pleite gegen Bayern zuschauen müssen. Bitter für den Österreicher, der aus der Jugend des FC Bayern kommt und für den Verein sein erstes Bundesligaspiel absolvierte.

4. Einbahnstraßen-Fußball im Hinspiel

Im Hinspiel in Bremen (21. September 2024) feuerte Werder keinen einzigen Schuss aufs Münchner Tor ab, die Bayern 25. Der FCB gewann verdient 5:0. Es war erst das zweite Mal seit Erfassung der Daten im Jahr 1992, dass eine Mannschaft ohne Abschluss blieb. Das Kuriose: Beim ersten Mal war es ebenfalls der SV Werder – auch gegen Bayern München (2014).

5. Festung Allianz Arena

Der FC Bayern ist als einziger Bundesligist in dieser Saison noch ohne Heimniederlage (9 Siege und 1:1 gegen Leverkusen). Zu Hause ungeschlagen waren die Münchner aber auch in der vergangenen Saison – bis Werder Bremen kam und dank des Tores von Mitchell Weiser 1:0 in der Allianz Arena gewann.

