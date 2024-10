buten un binnen Frerichs sieht Gelb, Trainer Keller Rot: Bitteres 1:2 für Bremer HC Stand: 19.10.2024 16:09 Uhr

Die Hockey-Bundesligasaison läuft weiter nicht rund für das Team von Florian Keller. In Berlin wurde eine umstrittene Karte für Lena Frerichs am Ende spielentscheidend.

Von Petra Philippsen

Am Ende wurde es auf der Anlage des Berliner Hockey-Clubs noch einmal hitzig. Der Schiedsrichter sprintete auf die Seitenlinie zu und zeigte dem entrüsteten Florian Keller die Rote Karte. Es war nicht die erste Karte in dieser Saison für den Bremer Trainer, doch dieses Mal war es direkt ein Platzverweis für ihn – und, so wollen es die Bundesliga-Regeln, auch für eine Feldspielerin.

Was Keller geäußert hatte, war zunächst nicht klar. Engagiert und laut ist der Trainer in jedem Spiel, doch dieses Mal erwies er seinem Team des Bremer Hockey-Clubs mit seinem Temperament offenbar einen Bärendienst. Noch zwei Minuten Spielzeit blieben und die Bremerinnen waren gerade dabei, den 1:2-Rückstand noch in ein Unentschieden zu verwandeln, um das Penaltyschießen zu erreichen. Daraus wurde nun nichts mehr.

Frerichs muss nach Gelb vom Platz

Es war ein bitterer Nachmittag in Berlin für die Bremerinnen, die nach elf Minuten durch Maria Paz Lunghi ein bisschen aus dem Nichts mit 1:0 in Führung gegangen waren. Nur drei Minuten später erzielten die Tabellensiebten aus Berlin durch Philine Drumm den 1:1-Ausgleich.

Die Partie blieb offen, die Bremerinnen um ihre Führungsspielerin Lena Frerichs wehrten sich wacker und kämpften weiter um den ersten Dreier der Saison. Doch in der 36. Minute sah ausgerechnet Frerichs für ein umstrittenes Foulspiel die Gelbe Karte. Die 20-jährige Studentin musste für fünf Minuten das Feld verlassen – diese Situation wussten die Berlinerinnen zu nutzen.

Nur gut eine Minute später traf Alina Sophie Jäger zur 2:1-Führung, Frerichs und ihre Mitspielerinnen waren bedient. Die Rote Karte für Keller passte dann ins Bild dieses bitteren Nachmittags. Nach neun Spieltagen liegen die Bremerinnen auf dem vorletzten Tabellenplatz mit sieben Punkten. Am 27. Oktober um 12 Uhr folgt für den BHC das nächste Heimspiel gegen Mannheim.

