Start in die neue DEL-Saison Fischtown Pinguins starten mit Luxusproblem

In der Champions League zeigten die Pinguins bereits ihr Können. Nun will das Team auch in der DEL abliefern. Trainer Sulzer steht aber weiterhin vor einer Herausforderung.

Gerade einmal 27 Sekunden haben die Fischtown Pinguins am Samstag benötigt, um dem französischen Meister Rouen Dragons den ersten Puck ins Tornetz zu jagen. Einen derart gelungenen Start wie im vierten Champions-League-Spiel wünschen sich die Pinguins-Fans auch für die am Freitag beginnende DEL-Saison.

52 Spiele hat das Team in der Liga vor der Brust. Zum Auftakt kommen am Freitagabend die Grizzlys Wolfsburg in die Eisarena Bremerhaven. Nicht mit dabei ist der kanadische Angreifer Colt Conrad. Und auch Verteidiger Rayan Bettahar wird gegen Wolfsburg voraussichtlich fehlen, berichtet Trainer Alexander Sulzer am Mittwoch.

Sulzer hat Luxusproblem auf Torhüterposition

Im Gegensatz zu Conrad und Bettahar ist der Rest des Kaders einsatzbereit. Trotzdem bereitet Trainer Sulzer eine Position weiterhin Kopfzerbrechen: Die Goalies Kristers Gudlevskis und Maximilian Franzreb haben beide die Qualität, Stammtorwart zu sein.

Kristers Gudlevskis hütet nicht nur das Tor der Pinguins, sondern auch der lettischen Nationalmannschaft.

Auch kurz vor DEL-Start hat sich Sulzer auf keine Nummer eins im Kasten festlegen wollen. "Wir haben zwei sehr gute Torhüter, die auf Top-DEL-Niveau halten. Das ist ein Luxus auf der einen Seite, aber bedeutet auch immer eine schwierige Entscheidung auf der anderen Seite", konstatierte Sulzer. In den vier bisherigen Champions-League-Partien dieser Saison wechselten sich Gudlevskis und Franzreb ab.

Maximilian Franzreb freut sich auf den konkurrenzkampf.

Der Lette Gudlevskis parierte in der zurückliegenden Saison überragend, erhielt sogar die Auszeichnung "DEL-Torwart des Jahres 2024". Der deutsche Nationaltorwart Franzreb hingegen kommt aus einer schweren Schulterverletzung, kam erst am Ende der abgelaufenen Saison zurück ins Team. Umso heißer ist Franzreb nun auf den Start in die neue Spielzeit in Deutschlands höchster Eishockey-Spielklasse und den Zweikampf mit Gudlevskis: "Ich musste immer um meinen Platz im Tor kämpfen, ich weiß, worauf es ankommt."

Man muss jedes Training Feuer geben!

(Maximilian Franzreb, Torwart Fischtown Pinguins)

Sulzer wird aller Voraussicht nach von Spiel zu Spiel entscheiden, wer das Tor der Pinguins hüten darf.

Neuzugang Herrmann möchte nicht tiefstapeln

Nicht nur mit der Qualität seiner Torhüter ist Sulzer zufrieden, der gesamte Kader stimmt ihn glücklich. Insgesamt sechs neue Spieler haben die Pinguins im Sommer unter Vertrag genommen. "Die Mannschaft ist sehr gefestigt von innen heraus und macht es den Neuzugängen einfach, sich zu integrieren", sagt Sulzer.

Einer der Neuen ist Fabian Herrmann. Der Stürmer, der aus der 2. Liga von Bad Nauheim zum Vizemeister gewechselt ist, fühlt sich gut aufgenommen im Team und lobt die familiäre Stimmung innerhalb des Vereins.

Für Herrmann wird es die erste Saison in der DEL. "Ich freue mich unglaublich", sagt der 22-Jährige. Die Erwartungshaltung der Pinguins-Fans spüre er zwar, dennoch mache sich die Mannschaft intern keinen Druck. Trotzdem möchte der Stürmer nicht tiefstapeln: "Die Underdog-Rolle hat Fischtown in den letzten Jahren abgelegt."

