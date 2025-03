buten un binnen Fischtown Pinguins starten mit 0:5-Dämpfer in die Play-offs Stand: 16.03.2025 17:12 Uhr

So hatte sich das Bremerhavener Eishockey-Team den Auftakt ins Play-off-Viertelfinale nicht vorgestellt. Gegen die Kölner Haie setzte es in eigener Halle eine Niederlage.

Von Petra Philippsen

Noch ist für die Fischtown Pinguins nichts verloren in dieser Play-off-Serie, doch der Start hätte für den Vizemeister aus Bremerhaven sicherlich besser laufen können. Das Eishockey-Team von Trainer Alexander Sulzer verlor in der heimischen Eisarena das erste Spiel gegen die Kölner Haie deutlich mit 0:5.

In dieser Viertelfinalserie wird im sogenannten Best-of-Seven-Modus gespielt, das heißt, welches Team als erstes vier Siege geholt hat, steht im Halbfinale.

Tor der Haie wie vernagelt

Die Pinguins hatten am Sonntag etliche Torchancen, das Tor der Kölner Haie schien jedoch wie vernagelt. Stattdessen konnten die Kölner gleich drei Mal Keeper Kristers Gudlevskis überwinden: Brady Austin (17. Minute), Gregor MacLeod (23. Minute) und Parker Tuomie (36. Minute) setzten in wichtigen Momenten die Treffer.

Köln spielte extrem effizient, die Bremerhavener konnten selbst die etlichen Strafzeiten der Haie nicht für Tore ausnutzen. In der 53. Minute kassierten die Pinguins durch Louis-Marc Aubry noch das 0:4, als Gudlevskis einem weiteren Feldspieler gewichen und das Tor leer war. In der 60. Minute setzte Josh Currie mit dem 0:5 den Schlusspunkt für die Haie. Bereits am kommenden Dienstag um 19:30 Uhr geht es mit Spiel zwei in Köln weiter.

