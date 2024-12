buten un binnen Fischtown Pinguins gewinnen ihr Weihnachtsspiel gegen die Kölner Haie Stand: 26.12.2024 16:18 Uhr

Nach der Niederlage gegen Mannheim feierten die Bremerhavener gegen die Kölner in der Eisarena einen 4:1-Sieg. Schon früh führten sie in der Partie mit 2:0.

Phillip Bruggisser brachte die Pinguins in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Markus Vikingstad auf 2:0 (9.). Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung gingen die Bremerhavener in das zweite Drittel.

In diesem verkürzte Frederik Storm rasch auf 1:2 (22.). Die Partie blieb somit spannend, doch im Schlussdrittel bauten die Pinguins die Führung wieder aus: Ross Mauermann erzielte in der 54. Minute das 3:1. Nino Kinder stellte schließlich in der 58. Minute den 4:1-Endstand her.

Im Jahr 2024 sind die Pinguins noch einmal gefordert. Am Montag müssen die Bremerhavener um 19:30 Uhr bei den Nürnberg Ice Tigers antreten.

Mehr über die Fischtown Pinguins:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 26. Dezember 2024, 17 Uhr